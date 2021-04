Daydreamer anticipazioni 16 aprile: nuovi problemi per Can e Sanem

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento venerdì 16 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Dopo essersi riappacificati, Can e Sanem devono risolvere nuovi problemi legati stavolta alla Fikri Harika, l’agenzia pubblicitaria che ha ormai sede nella tenuta di Sanem.

I ragazzi dell’agenzia hanno un nuovo potenziale cliente: la Art Tekstil. Il primo meeting di lavoro tra le due società si risolve però in un grande disastro. Per accedere alla tenuta i rappresentanti dell’azienda tessile devono infatti percorrere dei sentieri fangosi, poco adatti ai loro outifit da città.

Questa situazione induce i ragazzi della Fikri Harika ad un ripensamento circa la location dell’agenzia, che con tutta evidenza non può più rimanere alla tenuta. Nel mentre a casa di Mihriban arriva una vecchia conoscenza della donna: Salim. L’uomo però è stato anche una vecchia fiamma di Huma.

Sanem comunica ai suoi genitori del ritorno di fiamma con Can, anche se Nihat e Mekvibe non sono particolarmente entusiasti. Il fotografo e la scrittrice sognano, una volta sistemate le cose più importanti di lavoro, poter viaggiare e prendersi del tempo per loro. Un periodo per scoprire il mondo insieme, fare nuove avventure e perché no, scrivere anche un altro libro.

L’unica cosa che trattiene però Sanem dal lanciarsi completamente in questa nuova avventura è l’approvazione dei suoi genitori. Cosa diranno infatti Mekvibe e Nihat? I genitori di Sanem sanno bene quanto la ragazza sia stata male l’anno precedente in seguito all’allontanamento di Can.

Salim va a trovare Mihriban alla tenuta, non tanto perché sinceramente affezionato alla donna, ma con un secondo fine. L’uomo infatti è alla perenne ricerca di soldi. Ma anche di donne a cui spillare dei soldi. Durante la permanenza alla tenuta, Salim incontra anche Huma. Durante l’incontro si scopre che i due sono stati amanti in passato.

La madre di Divit sembra ancora subire il fascino del donnaiolo. Di contro, Salim cerca solo donne ricche e single da irretire e manipolare. Insomma, senza rendersene conto Huma finisce nelle mani dell’uomo che ben presto non solo la tradirà, ma la umilierà. Nel frattempo alla tenuta CeyCey e Muzo costruiscono della nuova cartellonistica per la Fikri Harika.

Il sequel dello storytelling di Daydreamer – le ali del sogno è destinato a riservare nuovi eventi inaspettati ed emozionanti colpi di scena che catalizzeranno non poco l'attenzione del pubblico televisivo.

