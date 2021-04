Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Can e Sanem dormono insieme

Leyla incontra per caso il suo amico musicista Ferit, che la invita nel locale dove suona. Dopo la serata Can e Sanem dormono nello stesso letto a casa Aydin.

Per la gioia delle fan, mercoledì 14 aprile 2021 è previsto un nuovo doppio appuntamento con la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno. La commedia romantica con protagonista Can Yaman va in onda sia in daytime alle 16,42 sia in prime-time dalle 21,40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.

Se nello scorso episodio abbiamo visto grande apprensione per Nihat, nel nuovo appuntamento l’attenzione si sposta sull’altra coppia della soap, ovvero Leyla ed Emre. La sorella di Sanem, infatti, incontra per caso il suo vecchio insegnante di canto. I due ricordano i bei tempi passati insieme.

Leyla presenta Ferit a Emre. Quest’ultimo però non sembra molto contento, poiché non gradisce le continue lusinghe ed i velati approcci dell’uomo nei confronti della moglie. Insomma, il più giovane dei fratelli Divit sembra proprio divorato dalla gelosia, tanto da seguire passo passo la moglie per non lasciarla mai da sola con il musicista.

Ferit invita Leyla ed il marito a bere qualcosa in un locale. La ragazza accetta di buongrado ed invita anche Sanem e Can ad unirsi a loro. Nel frattempo alla tenuta sia Sanem che Can, dopo aver trovato la presunta lista delle caratteristiche che dovrebbe avere i loro uomo/donna ideale, fanno di tutto per cambiare look, modi di fare e stile di vita.

Daydreamer – Le ali del sogno serale

La serata passata al locale dove suona Ferit è stata un grande successo. Il musicista ha invitato Leyla a cantare sul palco e per la ragazza è stata finalmente l’occasione per dimostrare tutte le sue abilità canore. Dopo la performance della moglie di Emre, Can e Sanem hanno ballato insieme e si sono avvicinati sempre più, fino al punto di scambiarsi un bacio.

Sul più bello però sono interrotti da Leyla, che gli comunica che il locale sta per chiudere. Considerata l’ora tarda, i ragazzi decidono di non tornare alla tenuta, ma di dormire a casa Aydin. Can ha difficoltà a prendere sonno, quindi Sanem lo invita a dormire insieme nel suo letto.

Sanem e Can sono determinati più che mai a dimostrare la malafede di Cemal. I due si intrufolano in uno dei suoi magazzini e trovano le creme clonate, quindi ne rubano alcuni campioni come prova della contraffazione. Nel frattempo mentre l’agenzia è alle prese con una nuova campagna pubblicitaria, Nihat deve proseguire la sua ferrea dieta.

Per chi non potesse vedere il doppio appuntamento di Daydreamer – le ali del sogno mercoledì 14 aprile, lo potrà fare comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play dove sono presenti anche tutte le altre puntate della serie tv turca.