Daydreamer anticipazioni 15 novembre: la verità di Huma

Il nuovo appuntamento di Daydremer – Le ali del sogno è previsto per domenica 15 novembre dalle 16,20 circa su Canale 5. Nuovo cambio di programmazione quindi per la soap turca che, nonostante i milioni di telespettatori, cede il posto il sabato pomeriggio al talent di grande successo e seguito targato Mediaset, ovvero Amici di Maria De Filippi.

Il sequel della narrazione della commedia romantica con protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir rivela che la perfida Huma fa tornare ad Istanbul una vecchia conoscenza dei Divit: Polen. La bella ed affascinante ed fidanzata di Can non ha infatti perso la speranza di insinuarsi nella relazione tra il fotografo e la copywriter.

La sete di vendetta di Enzo Fabbri porta l’imprenditore a rivelare apertamente i suoi piani alla sua fedele collaboratrice Mina. La donna, che in azienda ricopre un ruolo chiave, mette l’italiano davanti alle sue follie. Il desiderio di Enzo di distruggere la Fikri Harika e Can non è più solo una questione personale, ma coinvolge inevitabilmente anche gli impiegati della sua società.

Sono tanti gli attriti ed i non detti che hanno allontanato Huma e Can nel corso degli anni. La donna decide ora di raccontare ai figli la verità circa i motivi della separazione da Aziz. Chiarisce quindi il vero motivo del suo allontanamento da Istanbul. Ma è la verità?

Dopo aver convocato i figli a casa, Huma racconta di aver divorziato da Aziz a causa del suo tradimento con una sua assistente. Nel frattempo Enzo Fabbri incassa un duro colpo. Il suo fedele braccio destro, Mine, gli volta le spalle. La donna, infatti, è stanca di chiudere gli occhi davanti ai passi falsi dell’imprenditore.

Nonostante la campagna per la Redmode sia ormai stata ‘rubata’ da Fabbri, quindi resa inutilizzabile, Sanem non si abbatte e dimostra ancora una volta tutta la sua intraprendenza e creatività. Organizza un nuovo team di lavoro a casa di Cey Cey. Manca solo una persona: Deren.

La copywriter chiama la signorina Deren, coinvolgendola nel nuovo progetto. Come al solito Sanem fa tutto questo senza dire nulla a Can. Il fotografo rimane quindi all’oscuro del fatto che il signor McKennon ha dato alla Aydin e alla Fikri Harika una seconda possibilità.

Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi domenica 15 novembre alle 16,20 circa su Canale 5, prima di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara D’Urso. Per chi non avesse la possibilità di vedere la puntata, può collegarsi al sito di Mediaset Play e vederla in streaming.