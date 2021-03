Daydreamer anticipazioni 15 marzo: nuova proposta di nozze per Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento lunedì 15 marzo 2021 alle 16,35 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. A vivacizzare il sequel della narrazione della storia d’amore tra Can e Sanem, c’è la nuova (la seconda) proposta di matrimonio che Yigit fa alla scrittrice.

Il fratello di Polen sembra proprio non volersi arrendere. Supportato da Huma, l’editore stavolta vuole fare una bellissima sorpresa alla scrittrice. Per questo le dà appuntamento vicino al mare, dove ha fatto fatto ha ricreato una romantica atmosfera; scenario e ambientazione degna per una nuova proposta di nozze.

Arrivata all’appuntamento Sanem rimane a bocca aperta. Non può credere infatti ai suoi occhi. Yigit non perde tempo e chiede nuovamente la mano alla Aydin, stavolta omaggiandola con un bellissimo anello di fidanzamento. La scrittrice cerca di spiegare a Yigit i suoi sentimenti, molto lontani dall’essere definiti amore.

La Aydin, infatti, è molto legata a Yigit, ma solo come amico. La situazione diventa davvero molto pesante ed imbarazzante, ma a tirar fuori la scrittrice da tutto questo ci pensano i suoi due fidati amici, Muzo e CeyCey. I due, infatti, non la perdono di vista e rovinano il momento magico creato da Yigit.

Si siedono al tavolo ed incominciano a parlare, ma non solo perché fanno volutamente anche cadere l’anello di fidanzamento per terra. Ancora una volta il loro intervento è provvidenziale e Sanem li ringrazia per questo. Per stemperare l’ansia, Can pensa di fare un po’ di sport e va nel bosco ad allenarsi.

Lì incontra Bulut, una new entry della soap; i due fanno degli esercizi insieme, instaurando i presupposti per una bella amicizia. Nel frattempo Sanem e Deren si incontrano nel bosco e assistono agli allenamenti di Divit e Bulut, rimanendo letteralmente ipnotizzate. La direttrice della Fikri Harika ha un debole per il giovane aiutante della tenuta.

Dopo essere state scoperte, Sanem e Deren corrono via. Nel frattempo Leyla e Emre si ritrovano seduti su una panchina davanti al Bosforo per parlare del loro futuro e del desiderio di metter su famiglia. Ma questo comporta però una cosa: lasciare la casa degli Aydin.

Una decisione che se da un lato è più che comprensibile per una coppia appena sposata, dall’altra è destinata a creare non pochi malumori in Mekvibe e Nihat. La coppia, infatti, è molto legata alle proprie figlie. Mekvibe vorrebbe infatti che la Leyla e Emre vivessero sempre con loro.

Per sapere come va a finire, non rimane che collegarsi lunedì 15 marzo 2021 alle 16,35 circa su Canale 5 oppure in streaming sulla piattaforma digitale di Mediaset Play. Qui potrete trovare tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, così come è possibile vedere anche l’altra soap famosa con protagonista Can Yaman, ovvero Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.