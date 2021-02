Daydreamer anticipazioni 15 febbraio: cresce la tensione tra Can e Yigit

Nuovi problemi per Can e Sanem, causati da una dedica scritta da Yigit per la copywriter. I sospetti del fotografo nei confronti del fratello di Polen crescono di giorno in giorno.

Lunedì 15 febbraio alle 16,40 circa su Canale 5 torna la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonisti gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozmedir. Le anticipazioni rivelano che aumentano i sospetti di Can nei confronti del fratello di Polen, ormai sempre più presente nella vita di Sanem.

Durante i preparativi per il matrimonio di Emre e Leyla, Can, raccogliendo le cose della sua fidanzata sparse sul tavolo di casa Divit, scorge il libro che Yigit ha donato a Sanem per la Giornata del libro in regalo. Sulle prime pagine di quel testo, Yigit ha scritto una dedica molto bella.

Le parole scritte dall’editore per la copywriter mettono in allarme Divit. I sospetti del fotografo nei confronti del capo di Sanem, aumentano di ora in ora. Durante il matrimonio di Emre e Leyla, la tensione tra il forotgrafo e l’editore è palpabile. La giovane Aydin cerca in tutti i modi di placare gli animi e stemperare queste tensioni.

Si aprono le danze e Yigit balla con Deren. Nel frattempo Can chiede a Sanem se ha letto la dedica dell’editore e se non si è resa conto delle vere intenzioni del giovane nei suoi confronti. La giovane Aydin rassicura Can, invitandolo a non essere più paranoico. Per lei, Yigit ha solo buone intenzioni. Ma è proprio così?

Queste frizioni con Can portano Sanem a fare una nuova e più importante riflessione, cioè quella di incominciare a non riconoscere più il suo fidanzato. Nel frattempo durante il ballo, Yigit e Deren parlano d’amore. Il giovane afferma che in amore, ricambiati o meno, si può essere sempre vicini alla persona desiderata.

Durante la festa di nozze, CeyCey percepisce lo sguardo truce di Yigit, rivolto nei suoi confronti. Anche il giovane pubblicitario nutre dei sospetti nei confronti dell’editore e di questo ne parla apertamente con Can. Leyla annuncia al microfono di voler ballare la canzone ballata dai genitori molti anni prima.

A causa di un errore nell’inserimento del cd, quello che voleva essere un momento romantico e nostalgico, diventa occasione di assoluto divertimento e spensieratezza per tutti gli invitati. Al posto del brano musicale dei genitore di Leyla, viene messo un pezzo moderno e molto movimentato, che porta in pista anche una Huma scatenatissima.

Per vedere come andrà a finire tra Yigit e Can non rimane che sintonizzarsi lunedì 15 febbraio alle 16,40 circa su Canale 5. Per chi non potesse collegarsi a quell’ora, ha la possibilità di rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming sul canale Mediaset Play.