Daydreamer anticipazioni 15 aprile: Can e Sanem tornano insieme

La scrittrice ed il fotografo cedono ai loro sentimenti dopo aver smascherato il piano diabolico di Yigit. Sanem non riesce a dire a Mekvibe e Nihat del ritorno di fiamma con Can.

Dopo l’appuntamento serale con la popolare soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, riprende la consueta messa in onda di Daydreamer – Le ali del sogno. Il nuovo episodio è programmato, infatti, per giovedì 15 aprile alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.

Cosa accadrà nel nuovo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno? A rivelarlo sono gli spoiler turchi che rivelano che il sequel della narrazione della romantica storia d’amore tra Can e Sanem è ricco di colpi di scena e di eventi inaspettati ed emozionanti. Tra questi anche l’adrenalinico faccia a faccia tra Sanem, Can e Yigit.

Dopo aver smascherato l’editore, il fotografo e la scrittrice si lasciano andare finalmente ai loro sentimenti. Un momento tanto atteso dai milioni di fan che la soap opera registra. Gli amici della coppia – Deren, CeyCey, Mozo, Deniz, Mihriban e Aziz – festeggiano la realizzazione del loro piano, cioè quello di far ritornare insieme Divit e la Aydin.

Sanem, però, non riesce a godersi pienamente questo momento di felicità. La giovane scrittrice vuole tenere ancora per sé questa grande novità della sua vita. In particolar modo Sanem omette di dire ai suoi genitori del ritorno di fiamma con Can. Sia Mekvibe che Nihat sono molto preoccupati per la salute della figlia che, proprio a causa dell’improvviso allontanamento di Divit l’anno prima, è stata molto male.

La giovane Aydin però è sempre più sfuggente. Questo comportamento insospettisce la furba e sagace Mekvibe, che incomincia a tempestare di telefonate la figlia per sapere con chi è e cosa fa. Per i genitori di Sanem ormai è molto chiaro che alla tenuta sta succedendo qualcosa.

L’amore tra il fotografo e la scrittrice non può essere bloccato dalle preoccupazioni di Nihat e Mekvibe. La loro relazione ha vissuto più di un ostacolo e ora la coppia merita di vivere serenamente la loro storia d’amore. I genitori della ragazza così come Huma devono ormai accettarlo e fare i conti con questa nuova realtà.

Proprio per scrivere una nuova pagina della loro love story, Can e Sanem decidono che è tempo per loro di lasciare Istanbul per un po’. Rincorrere i loro sogni, prendersi del tempo per loro per poi ritornare a casa e creare una famiglia. Un tempo che darebbe a Sanem la possibilità di visitare le sue amatissime Galgapagos.

Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – le ali del sogno non rimane che collegarsi giovedì 15 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere in streaming in qualsiasi momento tutte le puntate della soap opera collegandosi al portale web Mediaset Play.