Daydreamer anticipazioni 13 maggio: nuovi problemi per Sanem

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano nei panni di Can Divit e Sanem Aydin in un nuovo episodio di Daydreamer – le ali del sogno giovedì 13 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Gli spoiler annunciano che l’accordo della Fikri Harika con Nasim rischia di saltare.

L’incarico della società di cosmetici è troppo importante per la Fikri Harika. L’agenzia, infatti, ha vissuto un lungo stop dopo l’allontanamento di Can da Istanbul. Solo grazie all’intervento di Sanem, è stato possibile ricreare di nuovo l’agenzia pubblicitaria. Il tutto fatto con il preciso scopo di far ritornare la memoria a Divit.

Prima dell’incontro con Nasim e Ayca, Sanem fa delle raccomandazioni a Selim. L’uomo deve interpretare il ruolo di Arthur Capello. La scrittrice suggerisce all’amico di Mihriban di assumere un atteggiamento un po’ eccentrico, insomma da vera e propria star.

Selim sembra davvero tagliato per quel ruolo. L’uomo però si cala troppo nella parte, creando un incidente diplomatico. Durante la riunione con Nasim, Selim esagera con i suoi modi di fare e con le parole. Arriva perfino ad offendere il proprietario della società di cosmesi.

Sanem e Can assistono alla scena basiti. Nonostante i vari tentativi della scrittrice di arginare e contenere l’emorragia di parole inopportune di Selim, purtroppo il danno è fatto. Nasim si offende e non accetta di proseguire la riunione, meno che mai di dare incarico alla Fikri Harika per seguire la campagna pubblicitaria delle creme della profumiera.

L’uomo esce quindi dalla stanza e si dirige verso l’uscita, ma proprio quando si teme il peggio, arriva un aiuto inaspettato. Sebbene Ayca abbia dimostrato un certo scetticismo e titubanza sull’esistenza di Arthur Capello e sulla Fikri Harika, ora invece si adopera per aiutare i ragazzi. Perché?

Sin dal primo arrivo di Ayca in agenzia, Sanem ha percepito la donna come una minaccia. In tutto e per tutto Ayca sembra il clone di Divit. Stesso amore per la natura, l’avventura ed i viaggi. Due spiriti liberi che hanno vissuto e vivono dei percorsi molto simili e paralleli.

Sanem si sente molto lontana da tutto ciò.Lei è una semplice ed umile ragazza di quartiere che, nonostante oggi sia diventata un’importante scrittrice, non ha mai varcato i confini nazionali. Come può competere con quella che appare ai suoi occhi come una super woman?

Nel frattempo Ayca sembra però aver messo gli occhi su Can. Almeno questo è ciò che vede e sente Sanem. Solo una questione di gelosia tra donne oppure risponde a verità? L’aiuto che Ayca dà ai ragazzi per evitare che Nasim interrompa l’accordo della Fikri Harika è molto importante.

I ragazzi dell’agenzia le riconoscono gratitudine e riconoscenza. Ora però la Fikri Harika deve dimostrare davvero di avere idee uniche ed originali che convincano l’ormai diffidente Nasim. Dopo la riunione Can e Sanem tornano alla tenuta, ma lungo il tragitto in macchina si evidenziano le prime tensioni.

Can comprende che Sanem è gelosa di Ayca. I due vanno sulla scogliera, ma litigano furiosamente. Sanem rinfaccia a Can le parole che il fotografo ha confidato al padre qualche sera prima; cioè quelle relative alla mancanza di sentimento nei confronti della Aydin.