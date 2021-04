Daydreamer anticipazioni 13 aprile: Aziz si scontra con Nihat

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonisti principali Can Yaman e Demet Ozdemir, torna martedì 13 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. La romantica storia d’amore tra l’aitante fotografo e la talentuosa scrittrice continua ad appassionare il pubblico televisivo.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento rivelano che Mekvibe continua a stare dal padre. Leyla e Emre si prendono cura di Nihat. Il padre di Sanem, infatti, dopo aver mangiato in modo smisurato, è stato costretto ad un ricovero ospedaliero. Al marito di Mekvibe è stato quindi diagnosticato il diabete. Una patologia che, se mal gestita o non curata, potrebbe portare conseguenze molto gravi.

Ecco perché Leyla fa di tutto per evitare ogni stress al padre, ma soprattutto rivoluzione la dieta alimentare giornaliera di Nihat. Abituato ai salma, alla kofte di carne e a tutte le prelibatezze culinarie turche preparate dall’abile Mekvibe, Nihat rifiuta la nuova dieta alimentare. Al solo pensiero di dover mangiare cibo salutare e ipocalorico, il padre di Sanem si sente male.

Ad aiutare Leyla ed Emre in questa missione che, a tratti, appare quasi impossibile, è Aziz. L’uomo, da sempre molto riconoscente alla famiglia Aydin, fa di tutto per aiutare il consuocero a cambiare stile di vita e dieta alimentare. Ci riuscirà? Nel frattempo Can e Sanem si avvicinano sempre più.

I due ormai sono inseparabili. A poche settimane di distanza dal ritorno inaspettato di Can ad Istanbul, sono accadute infatti molte cose. Certo, a far si che il fato e Cupido facessero il loro corso sono stati anche gli amici della coppia. L’amore di zia Remide, così come la determinazione di Aziz a far riavvicinare Can e Sanem hanno poi fatto la differenza.

I protagonisti della storia d’amore narrata in Erkenci Kus (questo è il titolo originario della serie turca che in lingua originale significa ‘Uccello del mattino’) hanno fatto sognare e continuano a fare sognare. Non solo per la loro indiscutibile ed oggettiva bellezza, ma perché milioni di telespettatori rivedono parti del loro vissuto. Oppure sognano una storia d’amore come quella vissuta da Can e Sanem.

Ma come accade sempre nelle migliori commedie romantiche, così come nella vita, non sono tutte rose e fiori. I colpi di scena, gli eventi inaspettati creano nuove sempre nuove emozionanti dinamiche che catalizzano l’attenzione del pubblico televisivo. Per chi volesse rivedere tutte le puntate della soap opera, può rivederle comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play.