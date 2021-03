Daydreamer anticipazioni 12 marzo: Deren punta sulle creme di Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno torna venerdì 12 marzo 2021 alle 16,35 circa con un nuovo imperdibile appuntamento. Sanem ha chiarito ai genitori che la proposta di matrimonio ricevuta non è arrivata da Can, bensì da Yigit. Ma comunque la cosa non la rende felice, perché i suoi sentimenti nei confronti dell’editore sono solo amicali.

Le creme profumate di Sanem riscuotono un grande successo. La produzione è alquanto artigianale, tuttavia non per questo meno pregiata o di qualità rispetto ad una crema di produzione industriale. Deren intuisce sin da subito che c’è del potenziale dietro alle creme della Aydin, quindi propone alla ragazza di creare un marchio per le sue creme.

Deren racconta a Sanem e agli altri colleghi della Fikri Harika di aver scoperto una truffa ai danni della scrittrice. Una loro cliente, infatti, è solita comprare un grosso quantitativo di creme, per poi rivenderle con una sua etichetta ed un prezzo maggiorato nel suo negozio. Sanem è perplessa, quella per lei è sempre stata una passione e non la vede certo come un’occasione di business.

Nel frattempo Mekvibe e Nihat parlano della proposta di matrimonio che ha ricevuto Sanem. Loro apprezzano molto Yigit, ma Sanem non lo ama quanto ama Can. Anche Mekvibe è costretta ad ammettere che anche lei provava un affetto speciale per quel ragazzo, che le era entrato nel cuore e considerava come un figlio.

Alla tenuta si riuniscono tutti per lavorare alla nuova idea di Deren riguardanti le creme di Sanem. I ragazzi testano i campioni di prodotto ed ognuno racconta le proprie sensazioni ed emozioni. Quando Can odora uno dei vasetti di crema, ricorda il primo incontro avuto con Sanem, quando nel buio del teatro baciò per la prima volta la ragazza, senza sapere chi fosse.

Questo momento idilliaco viene però bruscamente interrotto dalla presenza di Yigit. L’editore vuole parlare nuovamente con Sanem, per chiarire la questione della proposta di nozze. I due si appartano in giardino per parlare, ma a spiare la loro conversazione è CeyCey. Quest’ultimo proprio non riesce a sopportare Yigit.

L’editore propone a Sanem di incontrarsi al mare. Nel frattempo Aziz e Mihraban si ritrovano seduti in giardino a parlare di Can e Sanem. Per loro è molto evidente che i due si amino ancora, dunque hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a riavvicinarsi. Mihraban ha un’idea eccezionale, anche se un po’ pericolosa.

