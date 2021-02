Daydreamer anticipazioni 12 febbraio: nuovi problemi per Can e Sanem

Mentre fervono i preparativi per le seconde nozze di Emre e Leyla, Can trova la dedica di Yigit per Sanem. Cresce la tensione tra il fotografo e l’editore.

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna venerdì 12 febbraio con un nuovo appuntamento alle 16,30 circa su Canale 5. Le anticipazioni svelano che c’è un gran trambusto a casa Divit il giorno del secondo matrimonio di Emre e Leyla. Gli sposi, infatti, non hanno pensato a comprare i loro abiti nuziali.

La convivenza tra Huma e Leyla sembra davvero insopportabile. La perfida dark lady trova tutte le occasioni per sottolineare l’inadeguatezza della giovane Aydin nel nuovo ruolo di signora Divit. Leyla mal sopporta tutto questo. Il giorno delle nozze la primogenita di Mekvibe ammette di non avere ancora pensato all’acquisto di un abito per le nozze.

Huma vorrebbe andare con lei a comprarlo, ma Leyla declina l’invito e va con Emre. Nel frattempo Can dà alla madre le chiavi di una nuova casa. La sua presenza dai Divit è davvero insopportabile. Emre e Leyla hanno bisogno di stare da soli, mentre lui tra non molto sposerà Sanem, quindi anche lui andrà via da quella casa.

Huma accetta a malincuore le motivazioni di Can, così come la casa che il figlio le ha comprato. Nel frattempo anche la copywriter va dai Divit per trovare pace, tranquillità e la giusta ispirazione per incominciare a scrivere il suo romanzo. Nonostante tutti gli sforzi però, la presenza di Can la distrae.

Yigit regala a Sanem un libro, per invogliarla a cercare la sua ispirazione a scrivere il suo romanzo. La ragazza però non si accorge che sulla prima pagina il suo editore le ha scritto una dedica. Il fratello di Polen scrive che sebbene abbia conosciuto Sanem a causa di un incidente, per lui ormai la ragazza è la sua musa ispiratrice.

Can legge la dedica di Yigit per Sanem e si convince sempre più che non ci si può fidare di quel ragazzo. Durante i festeggiamenti delle nozze di Emre e Leyla la tensione tra Can ed il fratello di Sanem cresce. La giovane Aydin si accorge del cambio di umore di Divit e cerca di stargli accanto il più possibile.

Can e Sanem discuto a causa della dedica di Yigit. La ragazza continua a vedere solo i lati positivi del suo capo, mentre per Can è completamente diverso. Per il fotografo invece sono molto chiare le intenzioni nei confronti dell’editore per Sanem. Durante la festa Can riceve una telefonata che inchioda Yigit. Ma è proprio così?

