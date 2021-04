Daydreamer anticipazioni 12 aprile: Leyla preoccupata per le sorti di Nihat

Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione. Leyla ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi.

Daydreamer – Le ali del sogno torna lunedì 12 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le trame del sequel della narrazione della popolare soap opera con protagonista Can Yaman raccontano che la primogenita degli Aydin è molto preoccupata per la salute del padre.

Nel nuovo episodio di inizio settimana di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della serie tv romantica turca) non mancano quindi i colpi di scena. L’attenzione però è concentrata stavolta sulle vicende non della coppia principale dello storytelling, Can e Sanem, bensì su quella di Emre e Leyla.

Il loro amore è nato e si è sviluppato quando entrambi lavoravano alla Fikri Harika. La loro relazione ha vissuto alti e bassi, ma alla fine l’amore ha trionfato ed il figlio di Aziz e la giovane Aydin si sono uniti in matrimonio. Le anticipazioni della puntata di lunedì 12 aprile 2021 di Daydreamer – le ali del sogno rivelano che sulla coppia si abbattono nuove preoccupazioni.

I due, infatti, se da un lato saranno sempre più presi dalla loro nuova attività nel campo della musica, dall’altro saranno in ansia per lo stato di salute di Nihat. L’uomo, infatti, non sembra voler accettare di buon grado il nuovo regime alimentare, imposto dopo la diagnosi di diabete.

Con una patologia del genere Nihat dovrebbe rinunciare a tutte le prelibatezze culinarie a cui è sempre stato abituato grazie alle abilità in cucina della moglie Mekvibe. La donna, purtroppo, non è accanto a lui ad accudirlo perché impegnata con l’anziano padre fuori città, anch’egli bisognoso di cure.

Ad aiutare l’uomo a stemperare lo stress e ad imparare a mangiare sano ci pensano anche Aziz e Mihraban. La donna infatti accetta di buon grado la proposta di Aziz di invitare Nihat per qualche giorno a casa loro. Lì Nihat può fare molte lunghe passeggiate, fare ginnastica e perdere qualche chilo. Ma non solo.

Considerata la lontananza di Mekvibe, Mihriban ha intenzione di prendersi cura di Nihat a modo suo. Nessun piatto elaborato o ricco di grassi, bensì solo cibi freschi, nutrienti e salutari per il papà di Sanem. Ma soprattutto relax. Muzo si presta a sostituire Nihat alla drogheria per tutto il tempo necessario.

Riusciranno Emre e Leyla a far ragionare Nihat e portarlo all’accettazione della sua patologia? Per saperlo non rimane che collegarsi lunedì 12 aprile alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa si può andare sul portale web Mediaset Play, dove si possono rivedere tutte le puntate di Daydreamer – le ali del sogno in streaming.