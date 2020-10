Daydreamer anticipazioni 11 ottobre: Can viene arrestato

Nuovi avvincenti colpi di scena accadranno nella puntata di domenica 11 ottobre della soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno, in onda con un doppio episodio dalle 16,30 circa sino alle 17,15 circa su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Can Divit (impersonato dall’attore turco Can Yaman) ha un duro scontro con l’imprenditore italiano Enzo Fabbri. In un momento di difficoltà economica della Fikri Harika, l’uomo era andato in aiuto della società, comprando le quote societarie di Can ed Emre. Questa partecipazione azionaria nell’agenzia ha creato però non pochi problemi. In realtà l’interesse di Fabbri è solo uno: avere il profumo di Sanem. Ed è proprio a causa di questo argomento che Divit e l’imprenditore italiano hanno un duro confronto. I problemi avuti in passato tra McKennon e Fabbri, portano Can a prendere una decisione molto importante, cioè quella di rilevare le quote aziendali di Fabbri della Fikri Harika. Can decide di andare quindi nell’ufficio dell’imprenditore per discutere della questione, ma qualcosa va storto.

Can aggredisce Enzo Fabbri

Fabbri è un abile stratega. Il manager italiano vuole il profumo di Sanem. Ma non solo. In realtà Enzo vuole mettersi in mezzo alla storia d’amore tra Divit e la Aydin, ed è per questo che durante la conversazione con il fotografo fa delle provocazioni, tali per cui Can non riesce a trattenersi e lo colpisce con un pugno in faccia. Un passo falso però per il capo della Fikri Harika. Fabbri, infatti, si fa medicare e refertare in ospedale, quindi denuncia Can per aggressione. Un’accusa molto pesante, che porta Can ad avere presto nuovi guai. Nel giro di poco tempo, infatti, gli uomini delle forze dell’ordine si presentano negli uffici dell’agenzia, per prelevare Divit e portarlo in caserma.

I sensi di colpa di Emre

La situazione in cui si trova Can è più grave rispetto quello che si poteva inizialmente immaginare. A compromettere la sua posizione ci sono non solo le telecamere interne degli uffici di Fabbri (che hanno ripresto la scena dell’aggressione), ma anche le testimonianze dei collaboratori del manager italiano. Nel frattempo Emre viene assalito dai sensi di colpa. In fin dei conti è solo sua la colpa di tutto questo. I pregressi accordi con Aylin e Fabbri contro il fratello e la Fikri Harika, hanno portato il fratello minore di Divit in un vicolo cieco.

La proposta di Sanem a Fabbri

Sanem si sente colpevole per quanto accaduto a Can, così prende una decisione inaspettata. La giovane copywriter, infatti, decide di cedere a Fabbri il suo profumo. Lo stesso profumo a cui, però, tiene tanto Can. La Aydin metterà una condizione all’accordo con il manager italiano, cioè quella che Fabbri ritiri immediatamente la denuncia contro Divit. Per vedere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi domenica 11 ottobre alle 16,30 circa su Canale 5.