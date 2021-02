Daydreamer anticipazioni 11 febbraio: Can rivela la verità su Aziz

Daydreamer – Le ali del sogno torna giovedì 11 febbraio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo emozionante appuntamento. Emre riceve infatti una notizia inaspettata, riguardante il padre Aziz. Nel frattempo Sanem, nonostante le tante difficoltà incontrate, cerca di portare avanti il suo sogno di scrittrice.

Can nutre molti sospetti sulle reali intenzioni di Yigit nei confronti di Sanem. Quest’ultima cerca di rassicurarlo, dicendo che l’editore è un gentiluomo. Sarà veramente così? Nel frattempo Guliz rivela a Cengiz una bella novità; l’impiegata della Fikri Harika ha ricevuto un’offerta di lavoro per uno spot pubblicitario riguardante dei prodotti biologici.

Emre riceve da Can una notizia scioccante. Prima di recarsi al lavoro, nel parcheggio dell’agenzia, Emre confida al fratello maggiore quanto gli manchi il padre e quanto gli piacerebbe che anche Aziz fosse presente al suo matrimonio con Leyla. Il giovane ringrazia poi il fotografo per essere sempre al suo fianco.

Can dice ad Emre che con molta probabilità Aziz non potrà presenziare alle nozze. Inizialmente Emre pensa sia colpa della presenza di Huma, ma le cose stanno diversamente. Il fotografo rivela infatti che Aziz sta male, sta seguendo un trattamento di lungo periodo all’estero. Quindi nulla a che fare con il viaggio che tutti pensavano stesse facendo.

Emre rimane sconvolto dalla notizie e chiede per quale motivo gli fosse stata negata questa verità fino a quel momento. Can rivela che è stata una decisione del padre, non sua. Nel frattempo Sanem si reca alla casa editrice e chiede qualche delucidazione in più a Yigit circa la sorpresa che gli aveva anticipato al telefono.

La vita di Sanem è in subbuglio e tutto questo è palese anche agli occhi dei suoi amici e di chi le sta vicino. Anche Yigit si accorge che c’è qualcosa che non va. L’editore per tirarla su le dà una splendida notizia: una casa editrice americana è interessata a pubblicare il suo libro.

La ragazza è al settimo cielo. Sanem capisce che non può più perdere tempo e che si deve mettere subito al lavoro per non perdere questa opportunità, che le potrebbe cambiare completamente la vita. A tal fine Yigit la sollecita ad impegnarsi seriamente e senza distrazione alcuna. Aggiungendo che Can è per lei una fonte di distrazione.

Sanem però replica seccamente che non è così, perché per lei Can è anzi fonte di ispirazione. Ma sarà davvero così? Per sapere come andrà a finire non rimane che seguire il prossimo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno giovedì 11 febbraio alle 16,40 circa su Canale 5 oppure collegandosi al sito Mediaset Play.