Daydreamer anticipazioni 10 ottobre: le parole di Can infiammano il gossip

L’appuntamento con Daydreamer – le ali del sogno è per sabato 10 ottobre dalle 14,45 su Canale 5. Un doppio episodio (che precede la messa in onda del talk show Verissimo) durante il quale avverranno nuovi eventi inaspettati, che animeranno non poco la narrazione. La lettera scritta da Sanem ancora adolescente ad un suo ipotetico e futuro fidanzato, non fa che confermare quanto Can e la Aydin siano in realtà predestinati. “Se un giorno avrò un fidanzato, ci terremo per mano e voleremo in cielo senza ali” si legge nella lettera. Frasi romantiche che fanno sognare, a cui si aggiungono le seguenti parole: “Cavalcheremo tenendoci stretti toccando le stelle“. Nell’immaginario della Sanem adolescente c’era quindi già l’idea di sedersi insieme al suo amato sulle ali di un albatros per poi amarsi reciprocamente. E nelle sue intenzioni c’era proprio quella di leggere questa lettera con il suo amato Albatros. Un’intenzione che solo il destino e l’amore, quello con la A maiuscola, ha reso realtà.

Le rivelazioni di Melihat infiammano il quartiere

La notizia che Can e Sanem ormai sono una coppia non è più un mistero per nessuno. Le chiacchiere crescono e si susseguono al quartiere della Aydin, dove Melihat, l’amica di Mevkebe viene messa alle strette. La parrucchiera del quartiere, pur di non perdere le sue clienti, rivela qualche piccolo particolare. La donna annuncia che la Aydin ed il fotografo si sposano. Stando alle sue parole, Can avrebbe già fatto la proposta a Sanem. Il gossip infiamma e riempie nel giro di poco tutto il quartiere. Nel frattempo Layla accetta di rimanere al lavoro fino alla fine della campagna pubblicitaria per la Red Cosmetics. Un cliente molto importante per la Fikri Harika. Muzo sembra non prendere molto bene la notizia che Sanem e Can si sposeranno.

Nuovi problemi per Can e Sanem

Il giovane infatti entrerà nella macelleria di Osman e, una volta impugnato uno dei coltelli per tagliare la carne, tenterà di togliersi la vita. Un gesto estremo, che sarà impedito dal pronto intervento di Ayhan e Osman. Nel frattempo la madre di Muzo fa vedere alle sue amiche una rivista che riporta alcune dichiarazioni di Divit: “Il matrimonio non fa per me“. Parole pronunciate però settimane prima, quando ancora le cose tra Can e Sanem non si erano chiarite ed il fotografo non aveva manifestato alla Aydin la sua intenzione di continuare questo viaggio nei sentimenti come coppia e non più come amici. Anche Mekvibe non prende bene la cosa e cerca di mettere in guardia la figlia.