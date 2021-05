Daydreamer anticipazioni 10 maggio: Leyla, Emre e l’altro

Cosa succede nell’appuntamento di inizio settimana di Daydreamer – le ali del sogno? Dagli spoiler delle puntate turche si apprende che mentre Sanem deve far fronte ad una nuova emergenza, si creano dei problemi di coppia tra Emre e la moglie.

L’appuntamento con Daydreamer è per lunedì 10 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale5. I ragazzi della Fikri Harika stanno lavorando alacremente al nuovo progetto pubblicitario. Leyla e CeyCey hanno tante idee, che sviluppano insieme durante la serata a casa Aydin.

Emre vorrebbe passare più tempo con la moglie. Leyla invece è sempre più impegnata e rapita dal suo lavoro. Il fratello di Can sembra non sopportare più la presenza di CeyCey a casa Aydin. Nel frattempo anche un altro componente della famiglia decide di ribellarsi a Cengiz.

Di chi stiamo parlando? Di Nihat. Qualche settimana fa, il papà di Sanem è stato ricoverato in ospedale a causa dei suoi problemi alimentari. All’uomo è stato diagnosticato un diabete. Ecco perché Cengiz, che è anche un bravo cuoco, cucina per lui delle pietanze dietetiche e salutari.

Anche Mevkibe sostiene la cucina dietetica di CeyCey, quindi a Nihat non rimane che iniziare lo sciopero della fame. Mentre gli Aydin combattono la loro battaglia, Sanem deve fare i conti con una nuova emergenza, che stavolta ha un nome al femminile: Aysha.

Scambiata inizialmente per una segretaria – andata in agenzia per un colloquio di lavoro – arriva alla Fikri Harika la figlia di Nasym. La donna sembra proprio l’alter ego di Can: sportiva, avventurosa, viaggiatrice, colta e anche molto bella. Insomma, una donna praticamente perfetta.

La presenza di Aysha scatena però tutta la gelosia di Sanem. Nel frattempo alla tenuta arriva Huma. Ma la presenza della donna, provoca nuove tensioni con Mihriban. Le due, pur conoscendosi da adolescenti, non sono riuscite mai ad andare d’accordo.

Le tensioni tra le due donne portano Aziz a nuove importanti riflessioni. L’uomo infatti, che è reduce da un’importante malattia polmonare, non desidera avere tensioni intorno a sé. L’arrivo di Mihriban nella sua vita lo aveva rallegrato, ma il carattere combattivo della donna non sembra è una cosa buona.

Per conoscere come prosegue la narrazione della popolare soap opera di Canale 5, non rimane quindi che collegarsi lunedì alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere la puntata comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity.

