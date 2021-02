Daydreamer anticipazioni 10 febbraio: brutte notizie per Sanem

Mercoledì 10 febbraio alle 16,40 circa torna su Canale 5 la soap opera turca Daydreamer – Le Ali del sogno, con protagonisti principali Can Yaman e Demet Ozdemir. Il sequel della narrazione della romantica storia d’amore tra Can e Sanem continua ad appassionare milioni di telespettatori, registrando dei dati di ascolti di tutto rispetto.

Dopo la partenza di Osman, Ayhan cerca di portare avanti da sola la macelleria. La giovane ragazza non è molto portata per questo mestiere e fa tanta confusione. L’amica di Sanem sa bene che in realtà non sta più bene al quartiere. Non riesce a vivere da sola senza il fratello, quindi decide di mettere in vendita la macelleria.

Mentre si reca al locale per affiggere le locandine della messa in vendita del locale, Ayhan incontra per strada Mekvibe. La mamma di Sanem ha sempre considerato Osman e la sorella come due figli. Anche in considerazione del fatto che i genitori dei due ragazzi sono venuti a mancare prematuramente quando loro erano ancora adolescenti.

Mekvibe chiede ad Ayhan cosa tiene tra le mani, quindi prende in mano il plico della ragazza e capisce le sue intenzioni. A quel punto la giovane svela le sue intenzioni. Una decisione che spezza il cuore di Mekvibe e di tutti gli altri. I rapporti tra gli abitanti del quartiere, infatti, sono molto più veri ed autentici di quelli che si possono creare in altre parti della città.

La notizia dell’imminente partenza di Ayhan arriva anche a Sanem. La ragazza è sconvolta, perché la sorella di Osman è sempre stata per lei come una sorella. A consolare la copywriter ci pensa come sempre Can, che con le sue parole la rincuora

Nonostante Emre e Leyla si siano sposati in segreto e all’insaputa di tutti, le rispettive famiglie non rinunciano a salvare la faccia con i rispettivi parenti ed amici, quindi decidono di organizzare un ricevimento di nozze. Questa però è l’ennesima occasione di scontro tra Huma e Mekvibe.

Entrambe vogliono organizzare le cose secondo le rispettive tradizioni. Se non è stato possibile avere un matrimonio tradizionale, almeno che ci sia un ricevimento di nozze. I preparativi però saranno anche un’occasione di scontro tra Can e Sanem. Il fotografo non è molto avvezzo a questo tipo di cose, anzi proprio non le riesce a comprendere.

La copywriter si incomincia a rendere conto delle prime crepe nel suo rapporto con Can. Alla fine il fotografo, seppur a malincuore, accompagna la fidanzata in tutti i preparativi. Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi mercoledì 10 febbraio alle 16,30 circa su Canale 5.

In alternativa, il Biscione ha dato la possibilità di rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming sul canale Mediaset Play.