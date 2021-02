Daydreamer anticipazioni 1 marzo: Can scopre un’amara verità

Il nuovo appuntamento con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno è per lunedì 1 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Gli spoiler annunciano che mentre gli Aydin fare i conti con un ospite inaspettato, Can torna alla tenuta per parlare con Sanem, ma scopre un’amara verità.

Aziz e Mihriban vanno a cena a casa di Nihat e Mekvide. Il padre di Emre è molto affascinato dall’autenticità di quel luogo, una perla incontaminata che si conserva integra nel cuore di Istanbul. L’uomo porta con se la sua ex fiamma, sconvolgendo non poco i padroni di casa.

La famiglia di Sanem, infatti, è molto tradizionalista. E certo non si sarebbero mai aspettati che l’ex amore di Aziz potesse essere proprio l’amica della figlia. Dopo un iniziale imbarazzo la neo coppia fa ingresso a casa Aydin e la serata sembra proseguire all’insegna del divertimento e dei vecchi ricordi.

Durante la cena, però, Mekvibe si affaccia alla finestra e scorge in lontananza Huma. Nel giro di pochi minuti Emre e Leyla salutano i commensali e scendono in strada con l’intento di intercettare la madre del giovane. I due, quindi, riescono a convincere Huma a seguirli per una passeggiata serale.

Nel frattempo Can decide di tornare alla tenuta di Sanem per parlarle. Si accorge però che a casa della sua ex ragazza c’è l’editore. Yigit è lì per proporre a Sanem un viaggio imperdibile. Alcuni personaggi molto importanti nel mondo dell’editoria americana vorrebbero incontrare la scrittrice.

Can non rimane ad ascoltare tutta la conversazione. Quindi va via con la convinzione che presto Sanem lasci Istanbul per volare negli Stati Uniti. Le cose però stanno diversamente, perché Sanem dice ad Yigit che non è pronta per lasciare la sua città, i suoi affetti e le sue cose.

Il ritorno di Can ha infatti destabilizzato non poco la vita della giovane Aydin. Dopo l’incidente a Yigit e l’allontanamento di Can, quindi la rottura tra lei ed il fotografo, Sanem ha passato dei periodi molto difficili. La sua mente è andata in tilt. Per rimettersi in sesto. la giovane è stata ricoverata.

Nello stesso ospedale ha fatto la conoscenza di Deniz, la new entry della narrazione. Nonostante Deniz fosse una studentessa in psicoterapia, la ragazza ha avuto dei problemi mentali, quindi anche lei ricoverata. Ed proprio nello stesso ospedale in cui era ricoverata, che ha conosciuto la Aydin.

Le due sono diventate amiche inseparabili. Così dopo le dimissioni Sanem ha voluto che Deniz rimanesse con lei alla tenuta. Per sapere come andrà a finire non rimane quindi che guardare la puntata di Daydreamer di lunedì 1 marzo alle 16,40 su Canale 5.