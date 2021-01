Daydreamer anticipazioni 1 febbraio: il piano di Can contro Yigit

Da lunedì 1 febbraio la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna con una nuova settimana di messa in onda alle 16,35 circa su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata della nuova settimana rivelano che Can mette in atto uno stratagemma per boicottare Yigit, quindi passare del tempo con Sanem senza terzi incomodi.

Il fotografo è da sempre molto vicino al sociale, tanto che non c’ha pensato due volte quando si è presentata l’occasione di sostenere un’associazione di volontariato per la tutela di cani abbandonati. Can e Sanem decidono quindi di andare personalmente al canile. L’iniziativa giunge all’orecchio di Polen e Yigit, che decidono di sostenere il progetto.

Lo scopo dell’editore di Sanem e dell’ex fidanzata di Divit non è però realmente quello di aiutare gli animali. I due fratelli hanno in realtà in mente un unico obiettivo: dividere nuovamente Can e Sanem. Stanco della onnipresenza di Yigit nella vita di Sanem, Can decide di boicottare l’editore. Come?

Il fotografo fornisce a Yigit un indirizzo sbagliato. L’editore e la sorella si trovano quindi in mezzo alla campagna e molto lontano dalla sede del canile. Nel frattempo Can e Sanem passano insieme dei momenti davvero unici ed indimenticabili, che Divit immortala in diversi scatti fotografici.

Le iniziative di solidarietà della Fikri Harika non sono certo finite qui. Mentre Can e Sanem si trovano al canile, Deren, Cey Cey e Guliz vanno in un centro per gli anziani. Ed è lì che Cengiz rimane molto colpito dal racconto e dalla storia di un’ospite della casa di riposo. Una storia che emozionerò tutti.

La perfida Huma escogita un nuovo piano per dividere Can e Sanem. La donna propone a Can di incontrare a cena Sanem e la sua famiglia. La donna cerca così di riabilitarsi agli occhi del figlio. I due, infatti, per anni non si sono visti né sentiti. Una cosa che ha fatto soffrire molto il fotografo.

Nonostante tutto, Can ha dato una seconda opportunità alla madre. L’ex moglie di Aziz è però intenzionata a rimettere al fianco del suo primogenito Polen. Secondo lei, Sanem e la sua famiglia non sono al loro livello sociale. Huma decide quindi di organizzare una cena in uno dei ristoranti più esclusivi e costosi di Istanbul.

Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi lunedì 1 febbraio 2021 alle 16,35 circa su Canale 5. Per chi non potesse vedere la puntata, lo potrà fare in seguito in streaming accedendo al canale Mediaset Play.