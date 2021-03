Daydreamer anticipazioni 1° aprile: Sanem in tilt, Mekvibe cambia look

Nuovo appuntamento con la popolare serie televisiva turca Daydreamer – Le ali del sogno giovedì 1 aprile alle 16,45 circa su Canale 5. Prosegue quindi la programmazione nel daytime sulla rete ammiraglia Mediaset, mentre sembrano al momento confermate la cancellazione dell’appuntamento serale e quello del sabato pomeriggio.

Le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 142 di Daydreamer – Le ali del sogno rivelano che Huma convince Mekvibe a cambiare un po’ il suo look. La mamma di Sanem è destinata a subire una trasformazione, che sorprende tutti. A cominciare da Nihat che non riconosce più la donna che ha sposato.

Mekvibe, infatti, non si è fermata solo al cambio look, ma ha anche preso a modello tutti i modi affettati della sua consuocera. Atteggiamenti che la snaturano e per i quali viene molto criticata anche dagli stessi abitanti del suo quartiere, che si domandano cosa stia succedendo a casa Aydin.

Nel frattempo Emre è alle prese con lo stress lavorativo di Leyla. La ragazza è sempre molto impegnata con riunioni e bilanci da chiudere. La primogenita di Nihat è sempre stata molto responsabile, ancor più ora visto la carenza di soldi. Anche il fratello di Can è molto impegnato con il suo lavoro.

I due sono destinati ad avere la prima crisi matrimoniale? Forse, nel frattempo unica cosa certa nella narrazione di Erkenci-Kus (questo è il titolo originario della serie tv turca) è che Sanem continua a cercare il suo anello. Dopo la festa organizzata da Deren per festeggiare la creazione della nuova società di creme, Can ha sottratto la catenina con l’anello di Sanem.

Il fotografo non vuole certo arrecare un danno alla scrittrice, anzi. Il figlio di Aziz, infatti, vuole dimostrare a Sanem che ancora il loro legame è forte ed il loro amore mai finito. Mentre i due ragazzi si confrontano per la scelta del set da utilizzare per lo shooting fotografico, Sanem ha però un’intuizione importante.

La scrittrice, infatti, intuisce che è stato Can a sottrarle la collanina, quindi decide di passare al contrattacco. Nel mentre Can è sotto la doccia, Sanem si intrufola a casa sua per sottrarre al fotografo il foulard a cui è tanto affezionato. Si tratta del foulard di Sanem, con cui la giovane aveva fasciato la sua mano tempo addietro, quando i due erano rimasti bloccati nel magazzino di zia Remide.

Per sapere come prosegue la narrazione della romantica storia d’amore di Can e Sanem non rimane quindi che collegarsi giovedì 1 aprile alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate della soap visitando il sito internet di Mediaset Play.