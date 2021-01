Daydreamer al posto del Segreto: la soap torna nel pomeriggio di Canale 5

Nuova programmazione per Daydreamer, che a partire da fine gennaio dovrebbe trovare una collocazione definitiva. Dopo il flop della prima serata, Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari riposizionandolo nel pomeriggio di Canale 5. Daydreamer tornerebbe così alle origini, nella fascia oraria in cui si è fatto conoscere dal pubblico italiano. I fan di sicuro apprezzeranno questo cambiamento, avendo di nuovo la possibilità di vedere Can e Sanem tutti i giorni e non più solo una sera a settimana. Gli ascolti tv di Daydreamer in prima serata non hanno soddisfatto molto le aspettative, per cui bisognava intervenire.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, le ultime novità su Daydreamer – Le Ali del Sogno vedono tornare la soap opera nel pomeriggio di Canale 5 dopo i daytime di Amici di Maria De Filippi e del GF Vip. A quell’ora al momento va in onda Il Segreto, e qui entra in ballo l’altra novità sui palinsesti di Canale 5. Anche la programmazione della soap spagnola infatti subirà delle modifiche, anche in relazione al fatto che si avvia alla conclusione.

Daydreamer andrà in onda al posto del Segreto a partire da lunedì 25 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì dopo i daytime. Potrebbe anche servire come nuovo traino per Pomeriggio 5, che nelle ultime settimane sta perdendo agli ascolti contro La Vita in Diretta. Che fine farà Il Segreto? Le vicende di Puente Viejo andranno in onda soltanto nella domenica pomeriggio, quindi una sola volta a settimana. Questo anche perché Il Segreto si avvicina sempre di più all’ultima puntata che chiuderà per sempre la soap, mentre di Daydreamer ci sono ancora molte puntate da mandare in onda.

In questo modo quindi, preferendo Can e Sanem tutti i giorni e non una volta a settimana, Canale 5 si garantirebbe una copertura dei pomeriggi per la primavera. Sarà questa la collocazione definitiva di Daydreamer, che continua a essere ballerino nei palinsesti Mediaset? E soprattutto, i fan del Segreto gradiranno questo cambiamento? Al momento la guida tv di Canale 5 ha ancora Il Segreto in programmazione nel pomeriggio del 25 gennaio. Potrebbe però essere una decisione dell’ultima ora, che Mediaset ufficializzerà a breve.