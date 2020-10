Dayane contro Stefania: “Ha influenzato tutti”, Zorzi accende la miccia

Oggi c’è stato un nuovo scontro al Grande Fratello Vip 5. Questo cast è ormai abituato ad avere discussioni spesso dopo pranzo e così è successo anche tra Dayane Mello e Stefania Orlando. A innescare tutto è stato Tommaso Zorzi, però. Il concorrente ha infatti invitato tutti i suoi compagni di avventura a parlare di quanto sta accadendo nella Casa negli ultimi giorni, consapevole che ci siano delle tensioni tra varie persone. Ha sottoposto la questione a tutti, facendo notare che dopo il suo scontro con Adua sono nate delle tensioni parallele a questa. Ha riportato l’esempio suo e di Matilde, che si sono allontanati perché la ballerina ha difeso e continua a difendere Adua a spada tratta. Tommaso e Adua si sono chiariti, per cui poco aveva a che fare con loro lo scontro di oggi. Ma la tensione è nell’aria da giorni e quindi Zorzi ha deciso di portare i diretti interessati a confrontarsi. Non sappiamo se si aspettava di vedere Dayane contro Stefania, ma è successo.

Gf Vip, Dayane e Stefania arrivano allo scontro: le accuse della modella

Dayane infatti ha preso la parola e ha detto che c’è una persona nella Casa che ha influenzato tutti e ha cambiato i rapporti tra tutti. Non ha fatto il nome della Orlando perché lei non era a tavola in quel momento e avrebbe preferito dirlo quando era presente. Tommaso ha però capito che si riferiva a lei e quindi ha interpellato subito Stefania, che stava arrivando, dicendole che c’era una questione da risolvere. Così Dayane ha parlato di ciò che Stefania ha pensato e detto del suo rapporto con Oppini. Per la Orlando infatti una donna non dovrebbe provarci con un uomo impegnato per rispetto della relazione e dell’altra donna. E rivolta a Stefania, Dayane ha aggiunto: “So che ti do fastidio in tante cose, ma io non ti ho fatto niente. E questa cosa mi ha rotto”. Stefania le ha risposto che in realtà non le dà fastidio e che ha solo espresso una sua opinione. Inoltre non crede che ciò che lei pensa di Dayane e Francesco possa ripercuotersi sul rapporto tra Matilde e altri inquilini della Casa.

Dayane Mello contro Stefania Orlando: “Una donna supporta un’altra donna”

Dayane poi ha parlato anche di una nomination ricevuta perché è bella e sensuale, ma Stefania in realtà non ha mai nominato Dayane. Né tanto meno per quel motivo, quindi. La modella ha pure detto questo alla Orlando: “Una donna supporta un’altra donna”. Dayane ha poi preferito interrompere il confronto ed è andata in giardino. Qui si è sfogata ulteriormente e ha detto: “Dimmelo in faccia se ti do fastidio, io glielo dico. Antonella aveva ragione, è falsa. Io sono buona ma quando voglio so essere anche molto cattiva. Basta fare finta, diciamo le cose come stanno”. Poco dopo Stefania l’ha raggiunta e hanno chiarito tutto.