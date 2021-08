Dayane Mello torna in tv: nuovo programma per la modella brasiliana

Nuovo progetto lavorativo per Dayane Mello. Il Grande Fratello Vip ha portato fortuna alla modella brasiliana che nella Casa più spiata d’Italia è riuscita a farsi conoscere e amare per quella che è davvero. In passato la 31enne è stata concorrente di altri format di successo quali: Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi, Pechino Express. Ora per Dayane c’è un’altra sfida impegnativa all’orizzonte.

Stando a quello che si legge su alcuni media brasiliani Dayane Mello sarebbe in trattative per partecipare a La Fazenda, la versione brasiliana della nostra Fattoria, reality show andato in onda su Canale 5 dal 2004 al 2009. La trasmissione dovrebbe iniziare il prossimo 13 settembre, su Record Tv.

In questi giorni Dayane Mello si trova proprio nel suo paese natale. Ufficialmente per riabbracciare i famigliari dopo il lungo periodo di Covid che l’ha tenuta in Italia ma pare che l’ex fiamma di Mario Balotelli abbia preso dei contatti importanti per lavorare in Brasile.

Al momento mancano le conferme ufficiali: bocca cucita da parte della diretta interessata, che continua a postare sui social network scatti maliziosi e provocanti. Mistero anche sulla sua ultima storia d’amore, quella con Andrea Turino. Dayane ha conosciuto nelle scorse settimane la famiglia dell’imprenditore ma le foto di coppia scarseggiano.

A sua volta Andrea ha avuto modo di incontrare Sofia, la bambina che Dayane Mello ha avuto sette anni fa dall’ex compagno, il modello Stefano Sala. La modella, la figlia e Turino hanno trascorso qualche giorno di relax a Mykonos in compagnia di alcuni amici.

Intanto Dayane Mello ha comprato in Brasile la casa dove viveva Lucas, il fratello minore tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso inverno. Un duro colpo da digerire per Dayane, che ha affrontato il lutto davanti alle telecamere, proprio al Grande Fratello Vip.

Una scelta che ha fatto discutere parecchio: c’è chi ha apprezzato e chi invece ha storto il naso. Nonostante tutto Dayane Mello non è riuscita a trionfare e si è dovuta accontentare del quarto posto, dietro a Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.