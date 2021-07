Dayane Mello ha comprato la casa dove viveva il fratello scomparso Lucas

Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte in una recente Instagram Stories. Niente a che vedere con il gossip degli ultimi tempi, riguardante le presentazioni in famiglia a casa del suo nuovo compagno.

Nonostante i tanti anni passati in Italia, il cuore della Mello è e rimane sempre in Brasile. E stando alle ultime novità – che lei stessa ha annunciato su Instagram -, l’ex gieffina avrebbe fatto un gesto molto bello e nobile proprio nei confronti della sua famiglia d’origine.

Dayane ha condiviso con i suoi follower alcune scatti che ritraggono dei bei paesaggi di campagna ed una casa. A commento delle immagini le sue parole: “Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno” quindi ha proseguito svelando di averlo comprato.

Un acquisto fatto per la sua famiglia ma anche per esaudire un sogno: “Questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola“. Dayane non riesce a trattenere la sua felicità, sia perché è riuscita a realizzare il sogno della famiglia, ma anche perché così avrà anche lei un piccolo spazio tutto suo quando tornerà in Brasile.

Nel febbraio 2021 irrompeva come un fulmine a ciel sereno nella quiete della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip la straziante notizia della morte di Lucas, il fratello minore di Dayane. Una notizia che, comprensibilmente, ha devastato la concorrente.

Nonostante il dolore, però, la Mello decise di non lasciare il gioco per andare in Brasile. Infatti, a causa della pandemia da Coronavirus, avrebbe dovuto comunque fare la sua quarantena. Quindi non poter essere presente ai funerali dell’amato fratello.

Un dolore che ha portato dentro silenziosamente e con grande dignità fino agli ultimi istanti di presenza in gioco. E chissà se non sia stato anche Lucas da lassù a mettere sulla strada di Dayane un nuovo amore. Negli ultimi giorni la modella ha fatto la conoscenza della famiglia di Andrea a Caserta.

I fan dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle sono a dir poco entusiasti di questa svolta nella vita della loro beniamina. Che ora sembra davvero aver riacquistato il sorriso accanto ad Andrea.