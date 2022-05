Dayane Mello ritrova l’amore? Beccata mentre bacia un modello, chi è

Dayane Mello ha un fidanzato? La showgirl brasiliana sembra aver ritrovato l’amore con un modello, sebbene non ci siano delle conferme ufficiali da parte sua. In realtà, parlano chiaro le immagini condivise da Whoopsee.it, che ha immortalato un bacio (e non solo) tra Dayane e il presunto fidanzato. Il portale l’ha beccata in dolce compagnia, durante un’uscita con due suoi cari amici, Giulia Salemi e Matteo Evandro. Ma chi è questo modello che pare abbia conquistato il cuore della bellissima Mello? Si chiama Carlo Motta ed è un modello.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Dayane ha lasciato l’Italia per prendere parte a La Fazenda. Lo scorso mese di gennaio è stata poi paparazzata in compagnia di Andrea Turino. Il settimanale Chi aveva smentito categoricamente la notizia che li vedeva formare una coppia e rivelava il suo presunto avvicinamento ad Alberto Franceschini, conosciuto come l’ex compagno di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Ora sembra che la vita sentimentale della Mello abbia avuto un’altra svolta.

Il video condiviso da Whoopsee.it sul profilo Instagram vede Dayane e Carlo Motta mentre si tengono per mano. Poco prima, si scambiano anche un tenero bacio. Dopo di che, l’ex gieffina saluta con diversi abbraccia Giulia Salemi e va via insieme al modello. Tutti insieme hanno trascorso una serata in un ristorante di Milano. Ecco cosa si legge:

“Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più”

Dayane Mello ha davvero ritrovato l’amore a fianco di Carlo Motta? Per avere una conferma ufficiale, ovviamente è necessario attendere una dichiarazione della stessa modella brasiliana, che presto potrebbe rivelare come stanno davvero le cose. Guardando i profili social dei due diretti interessati, è possibile notare che si seguono a vicenda.

Carlo è un modello che pare lavori in diverse parti del mondo, oltre che in Italia, come in Belgio, Germania e Istanbul. Con poco più di 3mila follower, nulla in confronto a quelli che conta il profilo ufficiale di Dayane, il giovane condivide foto lavorative o che lo ritraggono in palestra.

Ora non resta che attendere per scoprire se la Mello ha davvero avviato una relazione amorosa con il modello o si tratta solo di un flirt passeggero.