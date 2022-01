Dayane Mello a Verissimo: “Tutta la verità sulla mia storia con Andrea”

Dayane Mello è tornata a farsi vedere con l’imprenditore Andrea Turino dopo l’avventura a La Fazenda in Brasile. I due continuano a frequentarsi nonostante i mesi di separazione per esigenze lavorative. La modella non si è detta innamorata: ha spiegato a Verissimo che sta vivendo questa nuova relazione con calma e tranquillità. Oggi la 32enne ha imparato ad amarsi, ad essere felice anche da sola.

“Conosco Andrea da un anno, viviamo il nostro rapporto tranquillamente. Non abbiamo fretta, viviamo tutto con calma. Non so se sono fidanzata. Lui mi ha fatto la proposta il 31 dicembre ma io non ho ancora risposto”, ha confidato Dayane Mello a Verissimo. Dopo le delusioni del passato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole vivere il suo privato con serenità e tranquillità.

Di sicuro Andrea Turino è una persona speciale visto che ha già conosciuto Sofia, la figlia che Dayane Mello ha avuto anni fa dall’ex compagno Stefano Sala. La sudamericana è da tempo alla ricerca di una stabilità amorosa dopo una serie di rapporti sbagliati.

In seguito all’esperienza al Grande Fratello Vip ha provato a ricucire un legame con Mario Balotelli ma non ha funzionato. Prima ancora è stata scaricata da Carlo Beretta, rampollo oggi felice accanto a Giulia De Lellis. Andrea Turino sarà la persona giusta per Dayane Mello? Chi vivrà, vedrà…

Dayane Mello smentisce le violenze a La Fazenda

Nel programma di Silvia Toffanin Dayane Mello ha smentito di aver subito violenze al reality show brasiliano La Fazenda. La modella ha assicurato di non aver ricevuto alcuna molestia da parte del rapper Nego Do Borel. Non solo: Dayane non ha gradito le polemiche che si sono sollevate subito dopo l’accaduto.

Secondo la Mello c’è stato un grosso fraintendimento e molte persone ne hanno approfittato per farsi pubblicità con questa storia. A tal proposito Dayane si è allontanata anche dall’amica Rosalinda Cannavò, conosciuta al Grande Fratello Vip. Le due non si parlano più: la brasiliana ha bloccato l’attrice su Instagram.

Dayane Mello non ha apprezzato la campagna di solidarietà messa in atto da Adua Del Vesco e il fatto che durante la sua assenza la siciliana sia andata a trovare la piccola Sofia. Invito, stando a quello che sostiene Rosalinda, che sarebbe arrivato dalla madre di Stefano Sala, ex suocera della Mello.