Dayane Mello, molestie a La Fazenda? “Ero cosciente”, la sua verità

La modella, ex concorrente del GF Vip 5, racconterà per la prima volta in TV la sua versione dei fatti accaduti al reality brasiliano

Dayane Mello, modella e imprenditrice brasiliana diventata molto popolare in Italia dopo la sua partecipazione al GF Vip 5, sarà ospite a Verissimo domenica 16 gennaio 2021. Qui la 32enne parlerà in TV, per la prima volta, di ciò che è successo a La Fazenda, reality brasiliano al quale ha preso parte. Le telecamere dello show hanno ripreso la modella in stato di ubriachezza venire molestata dal cantante Nego Do Borel. La versione della Mello, però, è totalmente diversa.

Dayane Mello, nel salotto di Silvia Toffanin, cercherà di convincere i suoi fan e il pubblico, ancora una volta, che ciò che è successo all’interno della trasmissione brasiliana non è “nulla di grave”. “La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”, queste le parole dell’amica di Soleil Sorge, riportate dalle anticipazioni di Verissimo.

La Mello, mamma della piccola Sofia, di 7 anni, avuta dal modello italiano Stefano Sala, a quanto pare ha gradito le manifestazioni di solidarietà che si sono sollevate subito dopo l’accaduto. Solo che, a detta sua, non erano assolutamente necessarie in quanto si è trattato di un fraintendimento.

“So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione. Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo”.

Dayane Mello dopo la Fazenda, la sua reazione e il nuovo amore

In effetti le immagini riprese dalle telecamere de La Fazenda, non mostrate inizialmente alla diretta interessata, hanno scioccato i fan della modella sparsi in tutto il mondo, che hanno chiesto provvedimenti al programma. Do Borel, poi, è stato effettivamente espulso dal reality show. Il percorso della modella è invece continuato fino alla sua eliminazione all’inizio di dicembre 2021. Una volta terminato lo show Dayane ha spiazzato tutti: guardando le immagini incriminate la 32enne non ha avuto nulla da ridire, minimizzando la situazione.

Ciò ha lasciato di stucco tutti i suoi “seguaci” che ne avevano subito preso le difese. Ma, a quanto pare, la Mello non vuole essere difesa, anzi. La brasiliana, come riportato dalle anticipazioni di Verissimo, ha addirittura parlato di “strumentalizzazione” dell’episodio in questione, dicendosi molto “rammaricata” ma intenzionata a voler dire comunque la verità per essere “a posto con la coscienza”. Resta da vedere come reagirà Silvia Toffanin a queste dichiarazioni.

Dopo la fine dell’esperienza a La Fazenda la Mello ha trascorso del tempo con la figlia e col nuovo compagno, Andrea Turino. Con quest’ultimo ha festeggiato il Capodanno. Recentemente la brasiliana è venuta alla ribalta per le sue forti affermazioni sulla relazione con Rosalinda Cannavò, con la quale avrebbe chiuso, e per il suo supporto all’amica Soleil Sorge, attuale inquilina della Casa del GF Vip.