Dayane Mello: perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta Mazza

Dayane Mello e Stefano Sala: ecco perché la figlia Sofia vive con il padre

Dayane Mello è tornata al centro delle polemiche. Dopo l’Isola dei Famosi e la breve liason con Stefano Bettarini, la brasiliana è ora nella bufera per il rapporto con la figlia Sofia, avuta dall’ex Stefano Sala. Quest’ultimo è attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip e ha rivelato a tutti che vive insieme alla figlia di quattro anni e ai genitori. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Dayane ci ha tenuto a ribadire che non ha mai abbandonato la bambina, come le malelingue hanno scritto negli ultimi giorni, ma che Sofia vive con gli ex suoceri semplicemente per una questione di comodità.

Dayane Mello e Stefano Sala: scelta di comune accordo per il bene di Sofia

“Quando io e Stefano ci siamo separati, la bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago. Io mi sono adeguata al suo volere e sono felice di averlo fatto. Così Sofia cresce in famiglia e non con la tata”, ha puntualizzato Dayane. Che, al contrario di quello che si pensa, ha l’affidamento congiunto della piccola. La modella ha pure ribadito: “Solo io e Stefano sappiamo i sacrifici e le difficoltà che affrontiamo per non farle mancare nulla. Io non ho abbandonato mia figlia e non è vero che vado a trovarla poco”.

Stefano Sala e Benedetta Mazza: le parole di Dayane Mello sulla coppia

Dayane Mello – che oggi è felice accanto ad un giovane imprenditore – ha detto la sua sul presunto flirt tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Grande Fratello Vip. “Lui è innamorato pazzo della sua fidanzata Dasha. Hanno confidenza perché hanno lo stesso manager e si conoscono da anni”, ha chiarito Dayane che, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, ha preferito allontanarsi dal mondo della tv.