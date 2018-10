Dayane Mello si sposa? Dopo Stefano Sala pronta per il matrimonio con Carlo

Dayane Mello pronta a convolare a nozze: dopo Stefano Sala l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sogna il matrimonio con Carlo

Pare procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Dayane Mello e il fidanzato Carlo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, pare stare così tanto bene con il suo innamorato da sognare addirittura il matrimonio. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. Dayane Mello, difatti, si sarebbe già trasferita a casa di lui e, probabilmente, queste prove di convivenza altro non sono che (per entrambi) dei primi passi verso l’unione definitiva come marito e moglie. Sarà davvero così? La diretta interessata non si è ancora apertamente espressa ma, al momento, molti segni sembrerebbero confermare questa eventualità.

Dayane Mello vuole sposare il suo Carlo: l’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi

Stando a quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “La showgirl brasiliana Dayane Mello e il suo compagno multimilionario Carlo pare siano prossimi al grande passo e vogliano presto mettere su famiglia”. A confermare questa versione dei fatti, viene specificato nel giornale, il fatto che la bella Dayane si sia già trasferita a casa di lui, “Un lussuoso appartamento sul Lago di Garda” dove, per l’appunto, hanno scelto di convivere. Le nozze imminenti, quindi, non sono forse del tutto da escludere?

Dayane Mello al Gf Vip un pensiero fisso di Stefano Sala: la sofferenza dopo la separazione

Recentemente il nome di Dayane Mello è saltato spesso fuori per via della partecipazione del suo ex Stefano Sala al Grande Fratello Vip. Nella Casa, infatti, quest’ultimo ha dichiarato di aver sofferto molto per la fine della storia con Dayane. “All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso della famiglia come l’avevano avuta i miei” ha dichiarato Stefano “Sono stato male, volevo salvare il tutto. Lei vedeva che stavo molto male e ha sfruttato questa cosa per trattarmi ancora più male”.