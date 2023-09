Dayane Mello, nuovo amore in vista: ecco chi è (foto)

Sembra proprio che ci sia un nuovo amore all’orizzonte per la nota modella brasiliana, Dayane Mello. Nelle ultime settimane si è fatto un gran vociare circa la situazione sentimentale della vippona ma nessuna conferma circa i presunti flirt che le sono stati attribuiti è mai arrivata da parte della diretta interessata. In primis si era parlato di una possibile love story con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. I due erano stati avvistati insieme a un evento in quel di Paestum, occasione nella quale erano apparsi piuttosto intimi agli occhi dei presenti. Ecco quindi che in men che non si dica i giornali di gossip avevano iniziato a parlare di una presunta liaison tra l’imprenditore e la modella; un rumor che, però, è andato via via spegnendosi con il passare dei giorni.

Oggi però l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di un utente circa un nuovo presunto amore della bella modella brasiliana. Che questa volta sia vero? Ecco di chi si tratta.

Dayane Mello ha ritrovato l’amore?

Come anticipato, alcune ore fa Deanira Marzano ha ricondiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di un utente che, riferendosi a una story postata precedentemente dalla stessa modella brasiliana, ha fatto notare all’esperta di gossip la presenza di un uomo misterioso nelle immagini condivise dalla Mello. Neanche a dirlo, la story in questione è stata poi prontamente eliminata dalla diretta interessata ma i fans più attenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo.

Il dettaglio che ha permesso di dare un nome al nuovo presunto compagno della modella è stato un anello: nelle foto pubblicate in molti hanno notato come i due indossassero lo stesso gioiello. Insomma, un dettaglio non da poco che ha permesso di svelare (almeno in parte) il mistero.

Il nuovo compagno di Dayane Mello pare quindi essere Alessandro Riboni, un noto imprenditore milanese. Sul suo conto, essendo una personalità lontana dal mondo dello spettacolo, non si hanno informazioni e per il momento la modella non ha confermato ne smentito le voci sul suo presunto nuovo flirt. Certo è che la fretta con la quale la Mello ha cancellato la story ha fatto insospettire tutti e chissà che nelle prossime settimane non decida di uscire finalmente allo scoperto e rivelare la verità ai suoi followers.

A ulteriore conferma di queste voci, un paio di ore fa la Mello ha postato sul suo profilo Instagram alcune stories della sua giornata al lago in compagnia del fratello, Juliano Mello, e di Riboni con tanto di tag. Che sia già arrivato il momento delle presentazioni ufficiali in famiglia? Se così fosse vorrebbe dire che la conferma della loro love story potrebbe arrivare molto presto.