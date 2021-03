Dayane Mello non vince il GF Vip, i fan raccolgono il montepremi per lei

La modella non è riuscita a trionfare nel reality show ma per lei è stata avviata una raccolta fondi per raggiungere una somma di denaro pari a quella in palio nel programma

Dayane Mello non ha vinto il Grande Fratello Vip 5, ma è tornata a casa con altre grandi soddisfazioni. Innanzitutto il suo profilo Instagram è cresciuto a dismisura: oggi è a un passo dal suo primo milione di follower e questo anche grazie ai tanti personaggi dello spettacolo brasiliano che l’hanno pubblicizzata. Dayane si è fatta conoscere nel suo Brasile grazie al GF Vip ed è arrivata per lei un’ondata di affetto e di supporto non indifferente dal Sudamerica. Ma ha anche una buona fanbase in Italia, che era certa di riuscire a portare alla vittoria la loro Dayane con l’aiuto del Brasile.

Così invece non è stato, ed era chiaro dagli ultimi televoti che il pubblico italiano avrebbe avuto la meglio contro quello brasiliano. Tre volte su tre hanno tentato di eliminare Stefania Orlando, non riuscendoci. E infine di eliminare Tommaso Zorzi, ma hanno fallito anche in finale. Insomma, la gran parte del pubblico era contro Dayane e le ovazioni in studio dopo la sua eliminazione contro Pierpaolo Pretelli ne sono la dimostrazione. Ma nonostante la mancata vittoria e il montepremi sfumato, i fan di Dayane non hanno intenzione di farle mancare il loro sostegno proprio adesso. Quindi hanno deciso di sostenere la Mello non solo con tanti messaggi di affetto ma anche in modo concreto.

Hanno avviato una raccolta fondi per raccogliere una somma di denaro pari e anche superiore a quella che avrebbe vinto al GF Vip. In palio c’erano 100.000 euro: la metà andava in beneficienza, quindi 50.000 al vincitore. Ha trionfato Tommaso Zorzi in finale, Dayane è arrivata al quarto posto ma in tanti vogliono comunque darle il montepremi del GF Vip. La raccolta fondi si chiama “Regalo d’amore per la nostra campionessa” e nella descrizione si legge che è un regalo speciale per Dayane da parte dei suoi fan, per festeggiare la loro campionessa.

La raccolta fondi per Dayane Mello dopo il GF Vip si è prefissata un obiettivo di 60.000 euro. Al momento sono arrivate donazioni pari a più di 7.000 euro. Un gesto molto bello, seppure stia facendo discutere sui social. Ma d’altronde ognuno con le proprie tasche fa ciò che vuole: se i fan di Dayane sentono di voler donarle una somma di denaro, nessuno glielo vieta. E nel frattempo Dayane è tornata su Instagram dopo il GF Vip con un lungo messaggio di ringraziamenti.