Dayane Mello, le nuove parole di Denis Dosio contro il Grande Fratello Vip

L’esperienza di Denis Dosio al GF Vip è stata molto breve. Il ragazzo di Forlì è stato squalificato ad ottobre scorso per aver pronunciato per sbaglio una espressione ingiuriosa. In diverse occasioni ha parlato dopo l’addio al reality di Alfonso Signorini senza protestare contro l’espulsione, anche se ha dichiarato di aver usato un intercalare tipico del suo dialetto. Intervistato su Radio Smeraldo l’influencer ha confessato di essere rimasto molto male per non aver partecipato con gli ex concorrenti all’omaggio fatto a Dayane Mello dopo la scomparsa del fratello Lucas:

“Davanti alla perdita di una persona cara di una concorrente come Dayane, con cui avevo un rapporto stretto, volevo essere presente anche io. Poteva essere messa da parte la faccenda dell’esclusione per quell’occasione, ci tenevo a dare il mio abbraccio”

In merito al GF Vip, Dosio ha definito l’avventura come destabilizzante. All’inizio credeva che fosse uno scherzo de Le Iene. Ha iniziato a fare i casting via Zoom, poichè non si potevano in presenza per via del Covid, e ha iniziato a realizzare la prima videochiamata fatta con il conduttore Alfonso Signorini.

In diverse interviste ha raccontato il suo difficile passato. Quando ha iniziato a fare dei video su YouTube è esplosa la prima ondata di derisione che veniva sia dai suoi concittadini che dai coetanei. Piano piano ha imparato a non lasciarsi più condizionare dagli hater, si è aperto alla vita e ha cambiato anche il suo aspetto fisico migliorandolo. In merito al bullismo subito l’influencer ha confessato:

“Credo che ogni situazione si può affrontare con il sorriso o comunque conoscendo davvero se stessi. Ero molto solitario per questo motivo e lì ho imparato a conoscermi, a stare bene, a migliorarmi”

Nel corso della chiacchierata radiofonica, il diciannovenne ha svelato che prima di diventare famoso era un grande sognatore e il suo sogno più grande era quello di diventare un cantante o un attore. Cantare è sempre stata la sua passione, si è sempre immaginato sopra un palco acclamato da migliaia di persone. Il sogno dell’attore è nato dalla sua sfrenata passione per le serie tv in cui si immedesimava:

“Ero abbastanza solitario che non aveva troppi amici. Mi piaceva immaginarvi in un’altra vita”

Ricorrenti sono le offese che Dosio riceve. Negli ultimi giorni, come raccontato durante l’intervista, ha ricevuto degli insulti per essersi mostrato con un filo di pancetta:

“Stavo facendo un periodo di massa, ma sette giorni dopo ero tornato in splendida forma”

Denis Dosio sul gossip con Aurora Celli conferma il flirt: le sue parole

Sul gossip con Aurora Celli Denis Dosio ha ammesso che con lei c’è stata una frequentazione. Purtroppo la distanza, però, non ha consentito di portarla avanti:

“C’è stato qualcosa di vero, l’ho messa anche nel videoclip della canzone che in parte era dedicata a lei”

Il brano a cui ha fatto riferimento è Fatti a Regola d’Arte che è nata in un momento in cui si stava sentendo con la TikToker. Attualmente è single.