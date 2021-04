Dayane Mello, la verità su Balotelli. Su Rosalinda svela: “Ci siamo amate”

Reduce dal successo ottenuto al Grande Fratello Vip, Dayane Mello è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Da giorni si parla di un ritorno di fiamma con Mario Balotelli. Il calciatore, questa volta, avrebbe intenzioni serie. Dopo l’incontro avvenuto durante la quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini, in cui l’uomo si è reso protagonista di una battutaccia che ha fatto scalpore proprio nei confronti della modella, i due sarebbero tornati insieme. In una intervista rilasciata a Chi, la Mello non ha voluto dare una etichetta al rapporto con Mario. Nel dettaglio, la brasiliana ha affermato di non definirsi fidanzata. Non ha avuto tempo di pensare agli uomini da quando è terminata la sua avventura in tv. Ma c’è un ma: il riavvinamento speciale con Balotelli rimane confermato:

“Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cosa che non sappiamo?”

Il sostegno ricevuto dai telespettatori nei suoi confronti è stato qualcosa di inaspettato per Dayane e oggi fa fatica a crederci. La cosa più bella è che continua a ricevere regali e lettere da ogni parte del mondo e la maggior parte sono di donne. A febbraio scorso è stata colpita da un duro lutto: la morte del fratello Lucas. Il 26enne ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. La sua scomparsa ha letteralmente travolto Dayane che al settimanale ha confidato che nella sua famiglia si è rotto qualcosa di troppo grande, in più c’è la pandemia e la difficoltà di vedersi.

Ha fatto molto rumore il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due si sono riconciliate dopo lo scontro al GF Vip che sembrava aver messo fine alla loro amicizia. Le Rosmello si sono parlate e chiarite in privato. L’attrice ha sempre ribadito anche in tv che nei suoi confronti ha nutrito un affetto sincero, cosa che non può dire sia stata ricambiata visto il comportamento adottato dalla brasiliana nel reality. Nonostante le incomprensioni, le differenze caratteriali, le stoccate, le due ragazze continuano a sentirsi ma non si sono ancora riviste:

Alla rivista, Dayane ha dichiarato che si sono amate. Al momento si sentono spesso su Whatsapp e con lei ha avuto la storia d’amore più importante. L’amore che provava dentro la Casa l’hanno portato fuori con grande forza. In seguito ha asserito che le persone hanno sognato con loro e non fingevano per nessuno: