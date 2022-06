Dayane Mello, la nuova fiamma è un cantante? Indizi e foto, chi è

By

Dayane Mello, a quanto pare, potrebbe avere (il condizionale è d’obbligo) un nuovo fidanzato, o come minimo una nuova fiamma estiva. Nelle ultime ore i più pettegoli non parlano d’altro: la modella brasiliana si starebbe frequentando con un artista italiano, noto soprattutto fra i più giovani.

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Boro Boro, cantante torinese attivo dal 2017. Ma per quale motivo si sta parlando proprio di lui? Neanche a dirlo, anche stavolta galeotto fu Instagram: come riportato anche da Giuseppe Porro, alcune attente follower di Very Inutil People hanno segnalato alla nota pagina social delle Stories parecchio sospette.

La prima foto ad aver insospettito i fan di Dayane Mello è stato uno scatto nel quale vediamo un ragazzo, di spalle, in macchina insieme alla modella. I più attenti hanno notato che sul braccio sinistro di questo passeggero misterioso c’è lo stesso identico tatuaggio di Boro Boro. Qui sotto potete recuperare la relativa Stories.

La seconda Stories è apparsa sul profilo dello stesso Boro Boro. Il rapper ha caricato sul social uno scatto abbastanza simile: nella foto vediamo una ragazza in camera da letto di cui non conosciamo l’identità (il tag, infatti, è assente) di spalle, ma il profilo pare proprio essere quello di Dayane Mello.

Due indizi bastano per fare una prova? Per il momento è decisamente troppo poco: l’estate, però, è appena iniziata. E in questa stagione, si sa, tutto può succedere quando si parla di gossip.

Chi è Boro Boro: tutte le curiosità sul presunto nuovo fidanzato di Dayane Mello

Il cantante è noto in particolar modo fra i membri della Generazione Z. Federico Orecchia (questo il suo nome all’anagrafe) è nato a Torino il 30 maggio del 1996.

Il suo esordio nel mondo della musica lo fa con il singolo Rapper Gamberetti, pubblicato 5 anni fa. Dopo la pubblicazione del pezzo Money Rain, tenta la strada del talent partecipando ad X Factor 2018, dove viene però eliminato durante la fase dei bootcamp.

Boro Boro, che ha oggi all’attivo un solo disco (Caldo, pubblicato insieme al collega Mambolosco) è stato legato sentimentalmente per diverso tempo con l’influencer Roberryc, con la quale si è lasciato nell’estate del 2021. Quest’ultima, tra l’altro, l’avevamo vista fra le tentatrici a Temptation Island 2017.