Dayane Mello, Kanye West l’ha fatta impazzire a letto: parla la modella

Dayane Mello e il flirt che non ti aspetti. Nelle scorse ore la modella brasiliana ha raccontato ad Andrea Dianetti, nel corso del programma Pupa Party, di una vecchia storia che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Pare infatti, stando alle sue dichiarazioni, che nel suo passato ci sia stato un incontro, come dire, piccante con una star internazionale.

Nell’intervista a Dianetti, Dayane ha rivelato senza filtri di essere andata a letto più di qualche volta con nientepopodimeno che Kanye West. La modella, insomma, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con uno fra i rapper più celebri (ma anche controversi) al mondo.

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui” ha commentato la bella Dayane, che non si è certo fermata qui. A Pupa Party, Dayane ha infatti aggiunto “È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sco…. più belle della mia vita”.

Nel corso dell’intervista, in ogni caso, Dayane Mello non si è limitata di parlare di Kanye West. Questa è stata anche un’occasione per fare chiarezza su un presunto flirt di cui si era parlato in passato, quello con il divo di Hollywood Leonardo di Caprio.

Chi sperava in altri racconti piccanti resterà deluso. Con Leonardo di Caprio infatti Dayane Mello non ha combinato proprio nulla (“Ho conosciuto Leonardo DiCaprio a Los Angeles anni fa, ma siamo grandi amici“ ha precisato).

Della sua amicizia con l’attore protagonista di Titanic, tra le altre cose, Dayane Mello ne aveva già parlato approfonditamente già lo scorso anno, in occasione di una puntata di Live – Non è la D’Urso. La modella conosce l’attore da quando aveva 19 anni e passava le sue vacanze a Saint Tropez, meta particolarmente amata dall’attore statunitense. Tutto quello che ha raccontato su Di Caprio a Dianetti, dunque, non stupisce certo i suoi fan, che al contrario scoprono solo ora i dettagli piccanti su Kanye West. Diciamo che alla modella è andata fin troppo bene, visto e considerato tutti i guai che West ha fatto passare negli ultimi tempi alla sua ex moglie, Kim Kardashian.