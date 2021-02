Dayane Mello, Juliano su morte Lucas: “Come sta davvero mia sorella”

Si è rivelata ricca di emozioni per i concorrenti del GF Vip e per i telespettatori del reality la sorpresa che Juliano ha fatto a Dayane Mello nella scorsa puntata. La notizia della tragica morte di Lucas ha sconvolto la sua famiglia ma anche il pubblico. La concorrente ha sempre sostenuto che per lei la famiglia è suo padre, Juliano e Lucas. Ricordiamo che la madre di Dayane ha avuto dieci figli. La modella sembra aver coltivato un buon rapporto solo con Juliano che è il suo unico fratello di sangue. Poi nella sua vita è entrato Lucas, figlio dello stesso padre ma di madre diversa. In una lunga intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il brasiliano ha svelato ulteriori dettagli sulla morte del fratello.

Il giovane ventisettenne si trovava a bordo della sua auto quando, per cause ancora non specificate, e avrebbe preso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un camion adibito al trasporto merci. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22 di martedì 2 febbraio. Juliano ha raccontato:

“Ho sentito il crollo e il mio cuore si è spezzato. Un camion si è portato via mio fratello. Ha maciullato la sua auto, non c’era nemmeno la speranza, nemmeno una possibilità”

Le cause dell’incidente non sono state ancora confermate dalla Polizia stradale federale, ma sanno che in giro c’è un uomo, un camionista di cinquantacinque anni illeso che si è portato via Lucas. Era un bravo ragazzo, lavorava nel negozio di parrucchiere insieme con il padre. Il destino ha voluto così, se non fosse stato per il Covid forse tutto questo poteva non accadere. I due fratelli avevamo deciso di andare in Italia dalla loro nipotina e da Dayane per seguire la finale del GF Vip, ma i voli sono stati bloccati. Per questo avevano deciso di rimandare a tempi migliori.

Sono giustificazioni nella sua testa, ormai nessuno gli ridarà indietro il loro fratellino:

“Ho sentito Dayane le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per Lucas che era il primo tifoso di nostra sorella. Eravamo una cosa sola noi tre”

Il funerale è avvenuto il giorno dopo l’incidente alle 5 di pomeriggio e lo hanno sepolto. In ogni caso Dayane Mello non ce l’avrebbe fatta a esserci. L’uomo ha fatto sapere che le indagini sono ancora un caos, al momento è tutto lento. Sull’opinioni divisa sul perché la concorrente non avesse lasciato il reality, Juliano ha dichiarato:

“Chi pensa che mia sorella sia leggera o che magari in questo momento stia bene, non sa nulla. Noi siamo cresciuti tra mille difficoltà, nella povertà, ma ci siamo nutriti di amore e complicità”

Un qualcosa, dunque, che non ha alcun valore economico, ma è la forza più bella che la vita possa donare: L’amore ti fa superare qualsiasi cosa senza calcoli, senza stratagemmi”.