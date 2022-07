Dayane Mello fidanzata? Tutta la verità, parla la modella

Da diverso tempo, ormai, si fa un gran parlare di una possibile nuova fiamma che starebbe facendo battere il cuore a Dayane Mello, la modella brasiliana ex concorrente del Grande Fratello Vip e del tanto criticato reality brasiliano A Fazenda. C’è persino chi, nelle scorse ore, ha dato questa nuova presunta relazione della Mello come “sicura al 100%”. A rivelare i dettagli di questa nuova frequentazione è stato il re del gossip Alessandro Rosica, che sul suo seguitissimo profilo Instagram ha dichiarato che fonti certe gli hanno assicurato che oggi fra lei e il il rapper Boro Boro ci sia del tenero.

Si parla, dunque, di una vera e propria frequentazione, e di un grande “affiatamento”. Ma che cosa c’è di vero a riguardo? La risposta a tutti questi ultimi rumors circolati online l’ha data la stessa Dayane Mello pochissime ore fa, via Instagram Stories. Parlando con i suoi follower, la ex gieffina ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sul tema, smentendo categoricamente tutto quello che si è detto sul suo conto fino ad oggi. Ecco le dichiarazioni di Dayane:

“Visto che la mia vita sentimentale è sempre nella bocca della gente e stanno sempre a parlare che sono fidanzata…E non lo sapevo neanche io che ero fidanzata! Ahah come si dice, eri fidanzata a tua insaputa. Quanta pazienza devi avere, non riesci nemeno ad immaginarlo, con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome!”

A corredo del suo messaggio, Dayane Mello si è permessa anche di aggiungere anche un paio di emoji corrucciate, rappresentazione del suo attuale livello di sopportazione delle “gole profonde” del web che a quanto pare parlano senza conoscere realmente i fatti.

Perché si sta parlando di una frequentazione fra Dayane Mello e Boro Boro

Investigatore Social non è stato certo il primo ad aver parlato di questo possibile nuovo flirt estivo per la Mello. Qualche giorno prima, a riportare la pubblicazione di alcune Stories sospette era stata la “collega” Deianira Marzano, che a sua volta aveva ripreso alcune segnalazioni di un gruppo di attentissime follower.

Nei giorni scorsi, infatti, sui rispettivi profili di Dayane e di Boro Boro sono apparsi degli indizi, per così dire, sospetti. Il rapper aveva pubblicato una Stories in compagnia di una donna in camera da letto il cui profilo pareva effettivamente essere quello della modella brasiliana. Dayane Mello, dal canto suo, aveva pubblicato una foto in macchina insieme ad un ragazzo che aveva un tatuaggio molto simile a quello di Boro Boro. Stando a quanto dichiarato da Dayane Mello, a questo punto, fra i due potrebbe esserci (il condizionale è d’obbligo) una semplice amicizia.