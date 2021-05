Dayane Mello fidanzata con Andrea. Poi svela: “In cura da un terapeuta”

Solo la scorsa settimana Dayane Mello è stata fotografata insieme a Mario Batolelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva svelato che tra loro c’è un rapporto speciale, dopo dieci anni a intermittenza. Adesso la brasiliana è uscita allo scoperto con un nuovo ragazzo: Dayane Mello è fidanzata con Andrea. L’uomo è un imprenditore di Caserta che le ha fatto perdere la testa. La donna, intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso che non sa se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che andrebbero vissuto. La fa stare bene, ha bisogno di avere i mattoni sotto i piedi e di qualcuno che costruisca una casa protettiva. Questa breve vacanza è la sua fuga della realtà e il futuro non lo conosce:

“Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come il passato”

Sogna di tornare a lavorare con Alfonso Signorini o condurre una trasmissione di calcio. Prima aveva voglia solo di apparire, adesso c’è solo voglia di mettere soldi da parte per aiutare la sua famiglia. Alla domanda se è alla ricerca della felicità ha risposto:

“Forse l’ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa e la cura”

Dopo la morte del fratello Lucas si sono rotti i cocci nella famiglia di Dayane Mello ed è crollato tutto. Alla rivista diretta dal padrone di casa del reality più spiato d’Italia ha svelato che il padre non sta bene fisicamente, il fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perchè il negozio di parrucchiere che hanno, era quello dove lavorava anche Lucas. Il suo ricordo fa stare male Juliano. Lei è in Italia, lontana, può solo aiutare economicamente e soffrire. Proprio per questo ha fatto sapere di essere in cura presso un terapeuta per cercare di elaborare e superare definitivamente il lutto.

Dopo il GF Vip non ha mai fermato la sua testa perchè appena si ferma i pensieri, il dolore, i ricordi arrivano come un flusso. Ha iniziato ad accumulare lavori per portare soldi a casa, così su consiglio dell’amica Soleil Stasi ha deciso di concedersi qualche giorno al mare ed è volata in Costiera Amalfitana. Ha trascorso lì il giorno della festa della mamma in compagnia di Andrea. Questo sancisce l’addio definitivo a Balotelli?