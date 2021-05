Dayane Mello e Balotelli beccati ancora insieme, lei: “Vedremo” (Foto)

Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati beccati ancora insieme. I paparazzi di Chi li ha paparazzati mentre uscivano insieme da un residence. A nulla è valso tentare di depistare giornalisti e fotografi, sono ancora tutti a caccia dello scoop sull’ex gieffina e sul calciatore. I due hanno avuto un rapporto speciale in passato, Dayane nella Casa del Grande Fratello Vip aveva parlato di lui come il grande amore. Quello che travolge, non ti fa respirare e non riesci mai a dimenticare del tutto. Ritrovandosi nella Casa insieme a Enock, fratello di Mario, temeva di doversi trovare faccia a faccia con l’ex Balotelli perché non avrebbe retto l’emozione. E così è successo.

Evidentemente tutte le sue parole hanno colpito Balotelli, perciò il GF Vip è servito a farli riavvicinare. Loro finora hanno smentito di essere tornati insieme, ma sul nuovo numero in edicola di Chi ci sono le loro foto dopo una notte insieme. La rivista è certa: è ancora amore tra Dayane Mello e Balotelli. Lei ai giornalisti nei giorni scorsi ha confidato: “Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo”. Anche i paparazzi sono curiosi di vedere, appunto, come sta procedendo e sono sempre sulle loro tracce.

Così le foto di Dayane e Balotelli dopo la notte insieme stanno facendo il giro del Web oggi. Il settimanale ha fatto sapere che i due hanno provato in tutti i modi a non farsi scoprire, ma non ce l’hanno fatta. I fotografi li hanno sorpresi in un residence dove pare abbiano trascorso la notte insieme. Balotelli avrebbe provato a depistare i paparazzi appostati per lui e la Mello chiamando proprio Enock. Forse un tentativo di far passare l’incontro come una reunion tra ex compagni di GF Vip. Ma i paparazzi hanno avuto la situazione chiara sin da subito.

Secondo la ricostruzione della rivista, Balotelli sarebbe arrivato per primo in hotel con un amico che poi è andato via. A distanza di un’oretta è arrivata invece Dayane, che sarebbe stata vista dirigersi proprio alla porta della camera di Mario. E quindi il magazine diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi: “Notte insieme per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo”. Arriverà la smentita o la conferma da parte dei diretti interessati? O forse, molto più semplicemente, non si può parlare di ritorno insieme per altri motivi. Dayane Mello e Mario Balotelli ci stanno riprovando, dato che si frequentano spesso. Solo il tempo dirà se è ancora amore tra loro oppure no.