Dayane Mello e Balotelli, nuovi sviluppi: avvistati a casa di Galliani

By

Si continua a mormorare che tra Mario Balotelli e Dayane Mello ci sia in atto un ritorno di fiamma. La storia avrebbe avuto ulteriori sviluppi, come rivelato da Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ne ha parlato a Ogni Mattina, su Tv 8, nel corso di un’ospitata nel programma condotto da Adriana Volpe.

Innanzitutto Alessi ha ricordato che al Grande Fratello Vip 5, quando Mario ha fatto una battutaccia sulla modella brasiliana nel corso di un collegamento, c’è stato un can can mediatico molto rumoroso, con annesse critiche sia sui social, sia all’interno della Casa più spiata d’Italia. Curiosamente, però, la diretta interessata, Dayane, non ha avuto molto da ridire. “Tutti lo hanno condannato tranne lei, Dayane Mello, perché ora si vedono”, ha chiosato il giornalista.

“Cosa è successo? – ha continuato Alessi – lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…”. Insomma, il concetto espresso da Alessi recita così: i due si vedono ma non perché sono amici. Ci sarebbe dell’altro: sempre secondo quanto rivelato dal direttore di Novella 2000 i due si sono visti pochi giorni fa a Monza e poi a Milano.

Dayane sarebbe andata a prendere Balotelli a Monzello, il centro sportivo dove si allena il Monza, squadra in cui milita il calciatore. Dopodiché “li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il covid (si è ripreso benissimo)”.

All’ex amministratore delegato del Milan, il tandem Mello-Balotelli pare che abbia portato una cassa di vino, augurando al manager di ristabilirsi presto al cento per cento.

“Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga”, ha commentato ancora il giornalista che ha aggiunto che ha più timore che sia lei a dover essere ‘gestita’ piuttosto che l’atleta bresciano. “Perché è selvaggia”, ha puntualizzato, concludendo: “A me piace molto Dayane anche Balotelli, che tra l’altro è un ottimo padre, la Fico dice che ha un rapporto splendido con sua figlia Pia”.

Dayane Mello e Mario Balotelli: il gossip continua a impazzare

A far scoppiare il gossip nei giorni scorsi è stata la stessa Dayane, che intervistata da Chi Magazine su Instagram ha dichiarato che un ‘lui’ top secret c’è. “Se dico chi è succede un macello”, ha aggiunto la sudamericana. Inoltre ha affermato che tale uomo, tra alti e bassi, c’è sempre stato nella sua vita negli ultimi dieci anni. Il gossip ha pensato al resto, notando che proprio una decade fa la modella incontrò Mario Balotelli. Adesso si fanno sempre più tambureggianti le voci che vogliono i due ex di nuovo in love. Nel caso, auguri!