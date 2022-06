Dayane Mello dai carabinieri: “Denuncio più persone”, cosa sta succedendo

Dayane Mello ne ha abbastanza dell’odio online e ha deciso di prendere seri provvedimenti, una volta e per tutte. Nelle scorse ore la modella brasiliana si è fatta vedere nelle sue Instagram Stories di fronte ad una non meglio specificata caserma dei carabinieri, dove ha depositato una denuncia formale nei confronti dei suoi haters.

“Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici” ha esordito la modella, spiegando successivamente le motivazioni dietro l’azione che è stata costretta a compiere. “Ho dovuto denunciare tante persone, che continuano a fare gli hater, con cattiveria su di me, su tanti argomenti” ha poi aggiunto Dayane Mello, sottolineando nello specifico che sono ormai in troppi ad essersi in qualche modo impicciati nella sua vita personale.

Non è dato sapere, in realtà, quali siano stati i messaggi di odio o i commenti troppo invadenti ricevuti da Dayane. La modella non ha approfondito la questione più di tanto, parlando di generici odiatori nei confronti dei quali ha scelto di applicare una linea dura.

Gli haters di Dayane gelosi per la sua nuova fiamma?

La modella ha fatto un chiaro riferimento alla sua sfera privata, per cui viene da pensare che (potenzialmente) gli hater l’abbiano presa ingiustamente di mira dopo le ultime indiscrezioni sulla sua attuale situazione sentimentale.

Si dice infatti che Dayane, dopo il terribile periodo vissuto a A Fazenda in Brasile, potrebbe avere ritrovato l’amore. Qualche settimana fa, l’influencer è stata pizzicata da Whoopsee in atteggiamenti inequivocabili insieme ad un modello. Nelle immagini apparse online si vedeva Dayane baciare e tenere per mano questo splendido ragazzo, tal Carlo Motta, con il quale avrebbe poi passato una serata in un ristorante di Milano.

Questo non è stato, in ogni caso, l’unico flirt attribuito a Dayane Mello di recente. In tempi non sospetti (lo scorso gennaio, per essere precisi) la modella era stata paparazzata insieme ad Andrea Turrino. In un primo momento si pensava fosse la sua nuova fiamma, ma la verità è presto venuta a galla. Era stato il settimanale Chi a smentire la frequentazione, specificando che in realtà Dayane si stava (a quanto pare) frequentando con Alberto Franceschini.

Qualunque sia lo status sentimentale di Dayane, in ogni caso, gli haters sono avvisati. I commentatori più acidi faranno meglio a starle alla larga!