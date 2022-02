Dayane Mello, compleanno tra gieffini: la frecciatina di Rosalinda (assente)

Oggi, 27 febbraio 2022, è il 33esimo compleanno della modella ex gieffina Dayane Mello. Quest’ultima ha festeggiato la particolare ricorrenza in compagnia di alcuni amici celebri ed ex gieffini. Nel frattempo Rosalinda Cannavò, con cui la brasiliana ha letteralmente tagliato i ponti dopo il GF Vip 5, ha pubblicato una storia Instagram che ha tutta l’aria di essere un frecciatina nei suoi confronti.

Per Dayane Mello quella di oggi è stata una domenica speciale. La modella ha spento 33 candeline in Italia, celebrando allo scoccare della mezzanotte e nel corso della giornata di oggi in una location d’eccezione: il Lago di Como. La brasiliana è stata celebrata da alcuni amici, tra cui Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ex compagni di avventura al GF Vip 5, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola. La Mello, che ha ricevuto dai suoi fan una torta in omaggio, ha documentato la giornata sul suo profilo Instagram, condividendo anche tra i post uno scatto dedicato alla Salemi che ritrae le due che si abbracciano con affetto.

Rosalinda Cannavò e le “cadute importanti”: lo sfogo

Assente, ovviamente, al compleanno della Mello è stata Rosalinda Cannavò. La ‘fu’ Adua Del Vesco, proprio oggi, si è sfogata in una storia Instagram usando parole che potrebbero essere rivolte proprio alla brasiliana. Per l’attrice siciliana è un periodo d’oro: venerdì 25 febbraio 2022 è uscito il suo primo singolo da cantante, dal titolo “Sempre Avanti”. La Del Vesco, nella storia incriminata, ha dato una sorta di interpretazione del testo del brano, cercando di dare un messaggio ai suoi followers e forse, perché no, anche a sé stessa. La 29enne ha scritto che, come dice la canzone, bisogna circondarsi di persone “d’oro” e guardare avanti, “in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano”.

La compagna di Andrea Zenga ha anche menzionato “cadute importanti” da cui si è rialzata e tranelli in cui è caduta credendo alla “genuinità” di chi la circonda. Si riferisce forse a rapporti umani che si sono deteriorati? La scelta di sfogarsi proprio nel giorno del compleanno della Mello è un caso o forse no?

La Cannavò e la Mello, com’è noto, hanno sviluppato un rapporto molto speciale nel corso della permanenza al GF Vip 5 facendo sognare i fan che le hanno denominate ‘Rosmello’. Adesso però i rapporti tra l’attrice e la modella si sono spezzati. Le due non si sentono più, parlano male l’una dell’altra e sono andate avanti con le loro vite. La Mello è legata ad Andrea Turino, mentre la Cannavò ad Andrea Zenga. La relazione tra i ‘Zengavò’ va a gonfie vele: i due sembrano addirittura vicini al matrimonio.