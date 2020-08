Dayane Mello nel cast del GF Vip: incluso ‘pacchetto gossip’ su Belen

Dayane Mello farà parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Ad annunciarlo in esclusiva è il magazine Oggi, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo. Secondo il settimanale, la modella brasiliana, che di reality se ne intende avendo già preso parte a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express, varcherà la fatidica porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre. La presenza di Dayane nella Casa più spiata d’Italia, se dovesse trovare conferma in via ufficiale attraverso i canali di comunicazione del programma di Canale 5, sarebbe l’ennesimo colpaccio per Alfonso Signorini che si garantirebbe anche il ‘pacchetto gossip’ – il vero motore della trasmissione – che la modella porterebbe con sé, visto gli ultimi sviluppi della sua vita sentimentale che hanno indirettamente coinvolto anche la chiacchieratissima Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, le dinamiche sotterranee del reality: Dayane Mello e il gossip

Non è un mistero che il Grande Fratello, con l’avvento dei social e con il passare degli anni, abbia subito un mutamento ‘genetico’. Se le prime edizioni guardavano solo ed esclusivamente alle dinamiche interne della casa, le ultime guardano soprattutto a ciò che accade esternamente per poi riproporre tematiche scottanti ai concorrenti. Solo analizzando l’ultima stagione, quella targata Alfonso Signorini, si comprende velocemente il ‘cambio di passo’ in atto. La vicenda Pago e Serena (la Enardu è addirittura poi stata fatta entrare nella Casa), le diatribe tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli (storia con lieto fine), i malumori espressi dal marito di Adriana Volpe, etc etc… Tutte dinamiche che sono scaturite fuori dalla Casa per poi essere trasportate dentro alla dimora del GF Vip. Altre volte il gossip è partito da dentro per poi propagarsi fuori, come nel caso delle rivelazioni di Zequila sulle ex, le quali sono poi state invitate ad un faccia a faccia con lui in diretta. E chi meglio di Dayane Mello in questo momento potrebbe avere argomenti interessanti?

Dayane Mello, Gianamaria Antinolfi l’ha lasciata per

Nei giorni scorsi Belen è finita su tutte le copertine per aver ufficializzato la frequentazione con Gianmaria (flirt che pare già essersi concluso). Per via indiretta nel chiacchiericcio rosa ci è finita pure la Mello. Motivo? Antinolfi prima di conoscere l’argentina frequentava Dayane. E quest’ultima ha dichiarato di essersi sentita presa per il naso, in quanto, secondo la sua versione, l’imprenditore la vedeva mentre segretamente corteggiava l’ex di De Martino. Una storia non del tutto chiarita. C’è da scommettere che se la brasiliana farà parte del cast del GF Vip 5, qualcosa emergerà ancora: Belen e Gianmaria sono avvisati.