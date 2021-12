Dayane Mello, caso stupro: visionati i video con la psicologa, il post fiume

Dayane Mello, dopo aver partecipato al discusso reality show La Fazenda, è tornata in Italia e, tramite i suoi canali social, ha parlato ampiamente del caso che l’ha coinvolta assieme a Nego Do Borel. La vicenda è apparsa delicata fin da subito: alcuni filmati del programma mostrano l’uomo avere atteggiamenti assai controversi nei confronti dell’ex gieffina. Si è persino parlato di molestie e stupro. Anche Le Iene si sono interessate della questione, mandando un’inviata in terra sudamericana. La produzione del reality l’ha rispedita indietro con un pugno di mosche in mano. E Dayane cosa dice? Ora che ha potuto visionare a mente fredda ciò che è accaduto (gli atteggiamenti di Nego si sono manifestati quando lei era in stato di ubriachezze), a quali conclusioni è arrivata?

“Vorrei parlarvi di una questione delicata: dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego alla Fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non mi ha stuprata”. Così Dayane Mello in una corposa storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

“So – ha aggiunto – che questo argomento accende gli animi della gente poiché coinvolge qualcosa di molto serio. So anche che migliaia di donne subiscono abusi ogni anno in Brasile, e so anche che tutto deve sempre essere fatto per evitare che questa rimanga una triste realtà. Per questo non ho potuto fare a meno di parlare della conclusione alla quale sono giunta”.

La modella brasiliana ha proseguito, spiegando che i comportamenti di Do Borel sono stati avventati, ma rimarcando che parlare di molestie e stupro non è la strada giusta. Da qui la richiesta pubblica che il dibattito relativo alla vicenda venga in fretta messo in archivio: “Dal momento che non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, sia considerata criminale, vi chiedo di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte”.

“Sono molto grata al team Record per lo zelo con cui hanno trattato la situazione, ascoltando la mia versione e cercando di proteggermi”, sempre le parole di Dayane che ha concluso dicendo che sarà sempre al fianco delle donne che sono vittime di violenza: “Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi simili. Continuerò sempre, insieme a tutte le donne vittime, a cercare incessantemente soluzioni affinché le situazioni di violenza e di abuso siano trattate con tutta la serietà necessaria! Vi ringrazio molto per tutto il sostegno e l’affetto”.

Dayane Mello, divergenze con Rosalinda Cannavò

Dayane, seppur non in modo così argomentato, aveva fatto intendere la sua posizione sul caso ‘Do Borel’ già qualche giorno fa. Un atteggiamento che ha lasciato perplesse molte persone che la seguono e le sono vicine, tra cui Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco. Proprio per via del fatto che la Mello non abbia ritenuto gravi le azioni di Nego nei suoi stessi confronti, nell’attrice siciliana si è innescato un impeto di stizza (con Dayane aveva stretto un forte legame di amicizia al Grande Fratello Vip 5).

Oggi il rapporto tra le due donne è fortemente deteriorato. Rosalinda, di recente, aveva anche dichiarato di coltivare la speranza che la modella brasiliana, una volta visionati i filmati di Nego Do Borel con calma, tornasse sui suoi passi, non derubricando il tutto a fatti non gravi. Non è andata così: secondo Dayane tutto è nella norma.