Dayane e Oppini: arriva il chiarimento, ma è pioggia di accuse per la Mello

Arriva il chiarimento al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Francesco Oppini! I due si sono allontanati, nei giorni passati, dopo il confronto avvenuto durante la settima puntata. Il figlio di Alba Barietti ha scoperto quanto la modella dichiarava sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, la gieffina aveva fatto sapere a Tommaso Zorzi che Oppini aveva fatto il primo passo, consegnandole un biglietto con scritto ‘tvb’. La Mello aveva preso questo suo gesto molto bene, tanto che appariva davvero emozionata. Nel corso della puntata, però, Francesco ha chiaramente dichiarato che il suo cuore batte solo per Cristina, la fidanzata. Quest’ultima, fuori dalla Casa, non sta vivendo una situazione facile, proprio a causa del rapporto che si è creato tra Oppini e Dayane. Francesco ci ha tenuto a precisare di essere innamorato della sua compagna e di non nutrire un interesse sentimentale nei confronti di Dayane. La loro amicizia, dopo questo confronto, si era magicamente rotta. Ma ecco che, attraverso il daytime, si scopre che tra loro c’è un chiarimento. In giardino, Oppini decide di parlare con la modella, convinto che in lei ci sia del “buono vero”.

Dayane Mello e Francesco Oppini, arriva il chiarimento al Grande Fratello Vip: l’abbraccio conferma

Oppini ribadisce il suo concetto, facendo comprendere a Dayane che il ‘tvb’ per lui rappresenta una semplice pacca sulla spalla, come per dire ‘ti sto vicino’. Dunque, da parte di Francesco non c’è un interesse sentimentale. Dall’altra parte, la Mello ammette di essere molto dispiaciuta, in quanto non vuole assolutamente far soffrire Oppini e la sua fidanzata. Per tale motivo, soffre. Nonostante ciò, confessa: “Non posso fare finta che non provo niente per te”. Questo viene accettato da Francesco, che ormai è certo di aver messo le cose in chiaro. Tra i due c’è anche un abbraccio, che fa da conferma al loro chiarimento. Intanto, nella Casa i gieffini commentano il comportamento di Dayane e non mancano le critiche, dopo il confronto avvenuto in puntata.

Dayane Mello e Francesco Oppini si chiariscono, ma nella Casa è pioggia di accuse per la modella

Alcuni concorrenti nella Casa più spiata d’Italia commentano quanto accaduto tra Dayane Mello e Francesco Oppini. In particolare, viene fatta presente l’idea della modella, la quale essendo single non si è fatta problemi a farsi avanti con il gieffino. Ora Tommazo Zorzi si chiede: “Che persona è?”. Il motivo di tanto sdegno da parte di alcuni dei concorrenti riguarda l’attuale stato sentimentale di Oppini. A detta loro, Dayane avrebbe dovuto essere più delicata e rispettare la fidanzata di Francesca. Stefania Orlando è sicura che Dayane, a questo punto, sia una persona che non si fa scrupoli e una “non amica delle donne”.