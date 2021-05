Dayane e Adua, reunion: “Sempre complicità”. La reazione degli ex gieffini

La modella brasiliana e l’attrice insieme per un progetto professionale: il commento degli altri ex gieffini

Tutto in archivio: rancori, colpi bassi, botta e risposta al veleno etc etc… Le Rosmello sono tornate: Rosalinda Cannavò, nota anche come Adua Del Vesco, e Dayane Mello, ammaliante modella brasiliana, dopo aver dato vita ad un ‘odi et amo’ al Grande Fratello Vip 5, finito con un ‘odi’ (la sudamericana in più occasioni ha persino detto che la storia tra Rosalinda e Zenga fosse stata messa in piedi solo per il gossip e visibilità), sono di nuovo ‘pappa e ciccia’.

Nelle scorse ore su Instagram Dayane ha pubblicato uno struggente post, rendendo noto che ha incontrato l’amica a Milano per realizzare uno shooting importante. Nella fattispecie la Mello, in questo periodo, si è messa al lavoro per lanciare un nuovo brand ed ha voluto al suo fianco Rosalinda, che ha accettato la collaborazione e che dunque sarà uno dei volti per la campagna promozionale del marchio.

Lei, la fu ‘Adua Del Vesco’, è stata tra le prime ad “abbracciare le mie idee”, ha raccontato la brasiliana su Instagram. Rosalinda “è sempre stata con me nei momenti di dolore e non avrei potuto avere persona migliore con me in questo momento di vittoria e conquista”. Frecciatina anche nei confronti di chi ha ricamato sul loro legame (peccato che la Mello si scordi che è stata proprio lei a ricamare per prima su amicizia e innamoramento nei confronti dell’attrice, che al GF Vip non ha affatto preso bene la vicenda). “La nostra amicizia, il nostro amore, che lo si chiami come si vuole, perché non c’è bisogno di etichette. C’è sempre stata complicità e supporto a vicenda tra noi“, ha chiosato la modella. E pace fu, con tanto di collaborazione professionale.

Naturalmente il post tutto miele e zucchero è stato commentato da altri ex concorrente del Grande Fratello 5. Anche in questo caso un tripudio di cuoricini e quant’altro. Giacomo Urtis ha piazzato una serie di emoticon con le faccine con il cuore, Patrizia De Blanck ha commentato con un “Amori miei, stupende, mi mancate”. Samantha De Grenet, l’unica ad aver difeso la Mello nel reality fino alla fine, ha scritto: “Finalmente di nuovo vicine. Anche se in realtà lo siete sempre state”. Zucchero anche da parte di Guenda Goria che ha sussurrato: “Rosmello del mio cuor”, con tanto di cuoricino rosso al seguito.

Dayane Mello, grave lutto: è morta mamma Ivon

Nelle scorse ore la modella ha avuto notizia della morte di sua madre Ivon, sconfitta da un tumore in Brasile. Le due donne, in passato, hanno avuto un rapporto complicato, dettato da episodi difficili risalenti al tempo in cui Dayane era piccola. Prima del decesso, però, la Mello e Ivon sono riuscite a sentirsi tramite una videochiamata, chiarendosi e perdonandosi a vicenda. Solo pochi mesi fa, quando era impegnata al GF Vip, la sudamericana ha dovuto fare i conti con un’altra tragica scomparsa: la morte di suo fratello Lucas, rimasto vittima di un fatale incidente stradale.