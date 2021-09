Dawson’s Creek reunion: perché Joshua Jackson è contrario

Questa, tra le altre cose, non è nemmeno l’unica notizia legata a Dawson’s Creek giunta negli ultimi giorni. É infatti di poche ore fa la news di Netflix che confermava il ritorno sulla piattaforma della tanto amata sigla originale. Per motivi legati ai diritti, infatti, la canzone che tutti i fan ricordano ai tempi della messa in onda su Mediaset, I don’t want to wait di Paula Cole, non era stata inserita nei titoli di testa della serie presenti sulla piattaforma. Affinché ciò fosse possibile, in ogni caso, la cantante ha dovuto ricorrere ad un “trucchetto”. La Cole è infatti stata obbligata a ri-registrare il pezzo da zero.

Ecco l’annuncio legato al cambiamento della sigla di Dawson’s Creek su Netflix.

It’s true. I re-recorded “I Don’t Want To Wait”, and they are using the master. All artists should be compensated for their intellectual work. Thank you @SonyTV @netflix and most of all the fans who made this happen. That’s the power of patience & persistence. Grateful. https://t.co/p8eUJ11r54

— Paula Cole (@paulacolemusic) September 3, 2021