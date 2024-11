Davide Donadei colpisce una ragazza: caos in palestra (VIDEO)

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, l’ha combinata proprio grossa. Ormai è virale il video del ragazzo che in palestre mentre si allenava, ha fatto cadere addosso ad una ragazza un attrezzo sportivo, con delle conseguenze poco piacevoli. Nelle ultime ore la clip sta facendo il giro del web.

Mentre si allenava, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare un video mentre si esercitava in palestra, ma nel momento stesso in cui ha attivato il filmato è avvenuto uno spiacevole incidente. Appena si è posizionato vicino ad un attrezzo sportivo per cominciare l’allenamento, quest’ultimo è accidentalmente caduto colpendo sulla testa una ragazza che dietro di lui stava correndo sul tapis roulant. La giovane è stata colpita talmente forte che tutte le persone si sono avvicinate a lei per vedere se stava bene. Qui di seguito il video di quanto accaduto a Davide Donadei:

è da ieri sera che rido per questo video pic.twitter.com/IOgpcnMcfp — fra🐊 (@fracoccodrillo) November 21, 2024

Al momento non si conosce lo stato di salute della ragazza, anche se dopo la botta ricevuta sicuramente avrà dovuto quantomeno mettere del ghiaccio sulla testa, ma speriamo non sia stato nulla di grave.

Davide Donadei, chi è la nuova fidanzata?

Dopo una lunga storia con Chiara Rabbi dopo il trono di Uomini e Donne, Davide Donadei si è fidanzato con una nuova ragazza di nome Maria Sole Caggiula. Chi è? A quanto si sa, la giovane non è conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma guardando sul suo profilo di Instagram si legge che attualmente vive in Portogallo e di professione è una dentista. Quest’estate i due hanno passato molto tempo insieme a Zante e tanti sono stati gli scatti pubblicati sui social dove si vedono insieme. Maria Sole Caggiula, fidanzata di Davide Donadei, sfoggia sul web un fisico mozzafiato ma molti dei fan continuano a ribadire quanto l’ex tronista abbia sbagliato a terminare la relazione con Chiara Rabbi. Oltretutto, oggi i problemi di salute di Davide Donadei, che l’anno scorso ha passato diverso tempo in ospedale, sembrano essersi risolti. L’ex tronista aveva spiegato ai fan di aver avuto febbre alta, con milza e fegato ingrossati.