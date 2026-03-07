Davide Bonolis a Verissimo: “Mia madre e Madonia? Ecco come ha davvero reagito papà Paolo”

Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo e della produttrice televisiva Sonia Bruganelli, ha fatto tappa a Verissimo con la giovane fidanzata Martina. Inevitabilmente, a un certo punto dell’intervista, la padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto al giovane come abbia vissuto la separazione dei genitori. Il ragazzo ha mostrato una sorprendente maturità, affermando di essere stato vicino a entrambi quando c’è stata la rottura coniugale. Inoltre ha parlato del nuovo compagno della madre, l’ex maestro di Ballando con le Stelle Angelo Madonia, e ha lanciato un curioso appello per il padre.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, parla il figlio Davide: dichiarazioni anche su Angelo Madonia

“Essendo il solo maschio di mamma e papà ho dovuto un po’ equilibrare le cose”, ha spiegato il 21enne, quando Toffanin gli ha chiesto un commento sulla fine del matrimonio dei suoi genitori. Davide ha anche rivelato in che modo si è approcciato al fatto che sua madre ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

“Mamma ha un nuovo compagno, Angelo. E io volevo sapere chi fosse. L’ho conosciuto prima di tutti e ho cercato di unire la famiglia”, ha raccontato il ragazzo che ha poi aggiunto che papà Paolo, quando ha saputo che l’ex moglie si era legata a un altro uomo, non ha comprensibilmente stappato bottiglie di champagne, per usare un eufemismo.

“Ho parlato a papà di Angelo. Credo che ci sia rimasto un po’ male, come è normale che sia. Ho provato a stare vicino a entrambi. Farò di tutto affinché loro due siano contenti. La separazione dei genitori non è facile da vivere, ovviamente”, ha proseguito, per poi soffermarsi di nuovo su Madonia: “Sono contento che Angelo sia vicino a mamma, è una brava persona”.

L’appello per il papà Paolo Bonolis

Infine l’appello per il padre. In particolare Davide ha spiegato che nutre la speranza che possa trovare una nuova compagna. “E faccio un appello per papà: spero che trovi un’altra persona. Lui però ora lo vedo bene”, ha dichiarato il 21enne. “Comunque mamma e papà sono stati bravi, siamo ancora unitissimi. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme, sono stati davvero bravi. Per noi figli è come se non si fossero mai separati”, ha concluso.