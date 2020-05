Basolo, l’Alchimista: verità sull’ex e Giovanna. Parlano fonti vicine a Davide

Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne. Tutta la verità sull’ex fidanzata e Giovanna: parlano fonti vicine al corteggiatore

L’Alchimista di Uomini e Donne ha un nome, un cognome e un volto: quello di Davide Basolo. Dopo giorni di curiosità e gossip, il corteggiatore di Giovanna Abate si è tolto la maschera di Salvador Dalì e si è mostrato al pubblico. Subito si sono scatenati i sussurri e le congetture. C’è chi addirittura ha detto che fosse un’ex della tronista che sta cercando di stregare. Non solo, c’è anche chi ha detto che avrebbe già partecipato in passato al programma di Maria De Filippi. Tutte ipotesi non vere, come ha spiegato un amico di Basolo a Fanpage.it. La testata ha inoltre fatto luce sulla vita sentimentale dell’Alchimista prima che si presentasse nella trasmissione di Canale 5.

L’Alchimista Davide Basolo: nel passato una storia importante con Elena

Davide, come racconta Fanpage.it, ha avuto una ex importante, Elena: “Nata 24 anni fa, Elena è originaria di Carrara. È una modella, lavora nel campo dell’estetica e tra il 2016 e il 2017 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia.” E fu proprio dopo quelle selezioni che incontrò Basolo, innamorandosi di lui: “Fanpage.it ha appreso che Davide e Elena sarebbero stati insieme per circa un anno a cavallo tra il 2017 e il 2018. Lei è stata l’ultima fidanzata importante di Davide ma la loro storia non sarebbe finita bene. Da quel momento in poi Basolo non avrebbe avuto altri legami romantici di spessore. Giovanna Abate sarebbe la prima ad avergli fatto battere davvero il cuore dopo la rottura con Elena.”

Davide Basolo ex di Giovanna Abate? “Non sono mai stati insieme, è una fake news”

Fanpage.it ha anche raggiunto un amico di Basolo per fare luce su alcune strane voci circolate sul web. Qualcuno ha sostenuto che Davide sia l’ex di Giovanna… “Non sono mai stati insieme, è una fake news”, ha dichiarato la fonte vicino all’ex corteggiatore. Altra notizia priva di fondamento è quella che dice che Davide abbia già fatto il corteggiatore. “Ha fatto dei provini ma non ha mai partecipato alla trasmissione per corteggiare nessun’altra”, ha concluso l’amico.