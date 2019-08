David Scarantino news dopo Cristina, poi attacca ex compagni dopo Temptation

Temptation Island, David Scarantino dopo Cristina ritrova il sorriso: le ultime news

David Scarantino sta ritrovando la serenità dopo la fine della storia con Cristina Incorvaia. Il loro amore non ha superato la prova di Temptation Island, dove sono emersi tutti i problemi su cui si erano già scontrati a Uomini e Donne. David e Cristina infatti si sono conosciuti e innamorati al Trono Over, dove chissà potremmo rivederli a settembre. Forse. Il modo in cui si sono messi insieme e hanno lasciato la trasmissione un po’ aveva fatto sognare i fan, perché si sono ritrovati quando tutto sembrava ormai perso. Sembravano fatti per stare insieme, invece hanno scoperto di non essere compatibili. David e Cristina dopo Temptation Island si sono lasciati, pure se all’ultimo falò avevano deciso di uscire insieme dal reality show. Come sta oggi David? Lo ha fatto sapere tramite Instagram.

David Scarantino news, l’ex di Temptation Island oggi è sereno

Rispondendo alle domande dei fan, David si è confidato un po’. C’è stato chi gli ha scritto “Ti vedo sereno”, e lui ha risposto: “Sì, finalmente…”. Ha fatto capire dunque di essersi ripreso dopo la rottura con Cristina. David a Temptation Island sembrava un uomo molto innamorato, tant’è che non ha avuto atteggiamenti compromettenti con le tentatrici. Molti si sono ricreduti su di lui, compreso un suo nemico storico del Trono Over. Ma le domande dei fan sono proseguite, in una gli è stato chiesto cosa pensa di ciò che sta succedendo dopo Temptation Island. Qui David ha tirato qualche frecciatina: “Questo breve momento da ‘personaggi pubblici’ finirà ancor prima che ci se ne renda conto”.

Temptation news, David parla di Andrea: “Siamo merce rara”

Non sappiamo di preciso a chi si sia riferito, ma di sicuro non ad Andrea Filomena. Con quest’ultimo è nata una bellissima amicizia. A chi gli ha scritto che lui e Andrea sono stati i più veri, infatti, David ha risposto: “Siamo stati semplicemente due uomini corretti e leali. Ahimè ad oggi capisco che siamo merce rara… Prima o poi troveremo chi apprezzerà tutto ciò”.